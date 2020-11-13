Влияние COVID-19 на украинскую IT-отрасль: недополучено $200 млн по итогам двух кварталов

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В то время как крупные международные технологические компании рапортуют о росте доходов и прибыли в условиях пандемии COVID-19, украинская IT-отрасль фиксирует снижение темпов роста финансовых показателей. Как свидетельствуют расчеты экспертов Офиса эффективного регулирования (BRDO), эта сфера недополучила $199 млн по итогам второго и третьего кварталов.

Сообщается, что основными причинами замедления темпов роста экспорта IT-услуг стали следующие факторы:

уменьшение спроса на услуги вследствие финансовых проблем заказчиков;

невозможность рабочих выполнять обязанности из-за заболевания;

уменьшение производительности из-за карантинных ограничений.

«Экспорт украинских IT-услуг демонстрирует положительную динамику в течение последних девяти лет. Однако темп роста сократился во втором квартале и стал самым низким с 2014 года. Показатели третьего квартала, по предварительным данным НБУ, свидетельствуют о частичном восстановлении темпов роста экспорта», — говорится в сообщении BRDO.

Вместе с тем, отмечается, что продолжение роста (пусть и меньшими темпами) в условиях пандемии COVID-19 и экономического кризиса является весьма положительным моментом.

Эксперты высказывают три прогноза относительно дальнейшего развития ситуации.

При оптимистическом сценарии, негативное влияние пандемии на объём экспорта IT-услуг ограничится вторым и третьим кварталами. Уже в четвёртом квартале темпы роста экспорта восстановятся до уровня 2016-2019 года – 25,8%. В результате экспорт составит $1,5 млрд в четвёртом квартале и $5,1 млрд по итогам года. То есть рост объёмов экспорта украинских IT-услуг составит 23%.

Пессимистичный сценарий основан на предположении, что негативное влияние пандемии продолжится и в четвёртом квартале, а поэтому падение сохранится и составит 2% по сравнению с предыдущим кварталом. В результате экспорт составит $1,2 млрд в четвёртом квартале и $4,6 млрд по результатам года. Следовательно, экспорт IT-услуг возрастёт лишь на 11%.

Эксперты считают наиболее реалистичным сценарий, при котором сохранится традиционная для отрасли сезонность, и прирост составит около 14% по сравнению с результатами третьего квартала, но с учётом понижающего коэффициента на основании результатов второго и третьего кварталов. Таким образом, экспорт украинских IT-услуг составит $1,3 млрд в четвёртом квартале и около $4,9 млрд по итогам года. То есть рост составит 16%.

Источник: BRDO