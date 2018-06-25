Вместо перехода к аукционной модели депутаты хотят закрепить «зеленые тарифы» еще на семь лет

Разговоры об отказе от механизма с «зелеными» тарифами для электростанций на ВИЭ в Украине в пользу аукционной модели ведутся уже достаточно давно. В последний раз эта тема поднималась осенью прошлого года, когда УАВЭ и «Укрэнерго» в унисон заявляли о необходимости досрочного снижения коэффициентов в силу огромной нагрузки на бюджет. Но теперь стало известно о противоположной законодательной инициативе, предполагающей отсрочку введения тарифных аукционов. Речь о законопроекте №8449-1, на который обратили внимание журналисты издания Наші гроші.

Его авторы – группа из семи депутатов от БПП и Радикальной Партии Ляшка – хотят закрепить текущую ставку в 15 евроцентов за кВт⋅ч, которую многие считают завышенной, как минимум до 2020 года. Причем после этого «зеленые» тарифы не отменят в пользу более целесообразных с финансовой точки зрения и конкуренции аукционов, а продлят еще на пять лет, снизив на 20%. Само собой, для введения этих изменений законопроект еще должны принять.

Отметим, что «зеленые тарифы» на чистую энергию в Украине являются самыми высокими в Европе. И даже страны с более сильной экономикой уже давно от них отказались в пользу аукционов. Аукционная модель предполагает проведение конкурсов, где главным критерием выбора победителя является цена – контракт на строительство солнечной или ветряной электростанции получает компания, предложившая самый низкий тариф.

Но, соавтор законопроекта №8449-1 Максим Ефимов (БПП), убежден, что тарифные аукционы затормозят развитие ветряной энергетики в Украине.

Отметим, что «зеленые тарифы» являются составной частью общей цены электроэнергии и оплачиваются за счет тарифов на электроэнергию для потребителей (граждан и промышленности). Кроме того, эти тарифы были одной из причин повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2015 году.

Остается добавить, что законопроект N8449-1 является альтернативой законопроекту N8449, который был зарегистрирован в парламенте на две недели раньше и предусматривает введение аукционов после 2020 года.

Источник: Наші гроші