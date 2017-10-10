«Досрочно снизить или отменить»: УАВЭ и «Укрэнерго» о «зеленых тарифах» для электростанций на ВИЭ

Не секрет, что основной вклад в то, что солнечные электростанции сейчас являются самым быстрорастущим источником электроэнергии сделал Китай. Но в Украине новые электростанции, превращающие энергию солнца в энергию электрическую, тоже появляются достаточно часто, причем никаких намеков на замедление темпов роста пока нет. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос касательно целесообразности существования «зеленых тарифов» как таковых, о котором мы вскользь упоминали в новости о запуске крупнейшей в Киевской области Дымерской СЭС. И предложение об их отмене с каждым днем звучат все чаще.

Только на прошлой неделе «Украинская ассоциация возобновляемой энергетики» (УАВЭ) заговорила о досрочном снижении тарифа на «солнечную» электроэнергию с переориентацией на сегмент биогаза и биомассы, которые больше нуждается в поддержке. Теперь же за отказ от «зеленых тарифов» выступил НЭК «Укрэнерго». Взамен оператор объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины предлагает внедрить механизм аукционов, причем только для больших объектов мощностью от 10-15 МВт.

«Аукционы, которые должны быть внедрены – обязательны. Они должны относится только к большим проектам. В украинских реалиях это проекты от 10 до 15 МВт», – заявил на недавнем круглом столе в Киеве глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

В свою очередь, глава Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк указал на важность для развития «зеленой генерации» внедрения механизма договоров на поставку электроэнергии (PPA).

Он напомнил, что НКРЭКУ приняло все необходимые решения по этому поводу, но «Урядовый курьер» задерживает их публикацию, чем тормозит развитие ВИЭ.

Источник: interfax (1 и 2)