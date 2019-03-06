Вместо «приватовского» iPay. Не только Mastercard, но и Visa запустит в Украине сервис для превращения смартфона с NFC в POS-терминал

На прошло неделе «ПриватБанк» сообщил о закрытии сервиса iPay в июне (он позволял использовать смартфон как POS-терминал). Теперь же стало известно о намерении международной платежной системы Visa запустить в Украине аналогичный по своей сути сервис softPOS. Об этом в рамках недавней пресс-конференции объявила директор Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе Вера Платонова, передает Liga.net.

Технология softPOS позволяет превратить почти любой смартфон на Android с модулем NFC в POS-терминал без необходимости покупать отдельно оборудование (мини-терминал). В данном случае требуется лишь установить соответствующее ПО и после этого можно принимать платежи. В Visa ориентируют сервис на малый и средний бизнес.

В ходе пресс-конференции компания поделилась некоторой интересной статистика. По данным Visa, в 2018 году Украина вошла в топ-3 стран по количеству бесконтактных операций в регионе CEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Если говорить отдельно о безналичных расчетах, то 13% от всех безналичных операций в Украине совершались онлайн, что соответствует росту на 65% по сравнению с предыдущим периодом. Чаще всего украинцы рассчитывались безналично в таких странах: Великобритания, Ирландия, Россия, Польша, Нидерланды, США, Люксембург, Германия, Италия, Испания. При этом самые высокие темпы роста по безналичным расчетам показали Грузия, Кипр, Латвия и Беларусь.

Остается добавить, что аналогичный сервис для превращения смартфона с NFC в POS-терминал без необходимости покупки дополнительного оборудования в Украине собирается запустить и Mastercard (Tap on Phone).

Увы, конкретные даты запуска softPOS и Tap on Phone пока неизвестны.

Источник: Liga.net