Внезапно: Toyota анонсировала собственный игровой движок

Дочка всемирно известного автомобильного бренда Toyota Connected North America работает над игровым движком Fluorite.


Отмечается, что разработка проходит при тесном сотрудничестве с фреймворком пользовательского интерфейса Flutter, который используется Google. Для обработки игровой логики и интерфейса применяется язык Dart.

«Его цель — обеспечить высокую производительность даже на менее мощном или встроенном оборудовании, например, при запуске 3D-графики и интерактивного пользовательского интерфейса через бортовые системы автомобиля», — объясняется на японском сайте Game*Spark. 

На официальном сайте Fluorite особое внимание уделяется высокопроизводительному ядру Entity Component System (ECS), созданному на C++ и оптимизированному под более слабое оборудование. Также присутствуют зоны сенсорного отклика, которые определяются моделью. Они должны упростить художникам установку областей, доступных для клика внутри Blender, что сделает прощ создание 3D-интерфейсов.

Кроме этого есть поддержка 3D-рендеринга консольного уровня с помощью технологии Filament от Google. Это значительно расширяет потенциал для разработки игр. Даже если Toyota ограничится только дисплеями для собственных автомобилей. Fluorite также использует технологию «горячей перезагрузки» Flutter для быстрого обновления сцен.


В материале Game*Spark говорится, что изначально Toyota Connected North America хотела работать с уже имеющимися игровыми движками, но все они были связаны с высокими лицензионными сборами или ресурсоемкостью. Таким образом началась разработка Fluorite. Приятно, что Fluorite позиционируется как полнофункциональный движок с открытым исходным кодом. Даже если Toyota не будет заниматься разработкой игр, у независимых разработчиков может появиться потенциал для его использования.

Мы писали, что на Xbox Developer Direct студия Playground Games и Microsoft наконец-то обнародовали множество информации о Fable. Между тем CD Projekt RED официально заявилаофициально заявила, что новая трилогия The Witcher о Цири выйдет в течение шести лет после старта первой игры.

Источник: Game*Spark; EuroGamer

