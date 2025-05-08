Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку — о 5% налоговой криптоамнистии и адаптации MiCA к нашим реалиям

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины Руслан Магомедов в интервью для Incrypted рассказал об обновленном законопроекте по регуляции виртуальных активов, будущем криптовалют и личном опыте.

24 апреля Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал обновленный законопроект о виртуальных активах. Документ определяет различные виды цифровых активов, их налогообложение и рекламу. Предусматривается льготный период налогообложения в течение 2026 года на уровне 5%. Дополнительно предлагается облагать налогом майнинг, стейкинг и эйрдропы. Но не факт, что это будет утверждено. Также до октября текущего года планируется подготовить законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов на основе европейской директивы MiCA.

По словам Магомедова, обновленный законопроект предусматривает переход на стандарты ЕС (MiCA) по причине приобретения Украиной статуса кандидата в ЕС. Поддержку оказывает Ernst & Young, аудиторская фирма «Большой четверки», куда также входят Deloitte, KPMG и PwC.

«Первым в комитет был подан законопроект, разработанный НКЦБФР. Он предусматривал, как это предусматривает MiCA и вообще вся мировая практика, что рынок криптоактивов, который относится к денежному рынку, то есть CBDC и те активы, которые связаны с деньгами, отошли бы к [контролю] Национального банка, а те, что связаны с какими-то производными финансовыми или товарными инструментами и все остальное, — к Комиссии», — отметил Магомедов.

В результате доработки документа комитетом к первому чтению оставили Национальный банк, а вместо Комиссии добавили норму, что Кабмином Украины будет определен орган по согласованию с Нацбанком.

Относительно раскритикованной главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым «матрицы» налогообложения криптовалютто глава НКЦБФР назвал ее попыткой наглядно и более-менее человеческим языком объяснить, что предлагается Комиссией в разработанном законопроекте.

Также, поскольку подтвердить происхождение криптовалюты будет трудно, предлагается налоговая амнистия: одноразовый платеж в размере 5% от продажи и первый раз не показывать происхождение активов.

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Ожидается, что после появления закона о регулировании виртуальных активов снова заработают прямые операции криптоплатформ с гривневыми банковскими картами, которые сейчас приостановлены.

Магомедов отметил, что когда-то вместе с бизнес-партнером имел криптообменник и «где-то на каком-то кошельке осталось по биткоину». Но делу не удавалось уделять достаточно времени, поэтому его решили закрыть.

Источник: Incrypted