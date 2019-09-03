«Внутренний дисплей 6,7″, привычный форм-фактор раскладушки и коллаборация с известным дизайнером». Следующий складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 выйдет в начале 2020 года





Со дня на день компания Samsung Electronics должна начать продажи своего первого складного смартфона с гибким дисплеем Galaxy Fold, который будет предлагаться по цене почти $2000.

Galaxy Fold — это знаковый продукт для отрасли в целом и для Samsung в частности. Не секрет, что индустрия смартфонов в целом переживает спад из-за перенасыщения. Samsung, впрочем, как и другие, видит в гибких смартфонах и моделях с поддержкой 5G потенциальное решение проблемы спада прибыльности. Так вот, разобравшись со всеми трудностями, Samsung наконец готова первой выпустить гибкий смартфон, на которых она возлагает большие надежды. И конечно же компания уже работает над следующим поколением складного смартфона Galaxy Fold. Мы уже слышали подобную информацию ранее и видели рендеры с несколькими вариантами дизайна на основании эскизов из патентов. Но вот сейчас издание Bloomberg со ссылкой на людей, посвященных в процесс разработки, сообщило первые детали о следующем складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2 (предположительное название), который выйдет в начале следующего года.

Напомним, оригинальный Galaxy Fold оснащается двумя экранами: основной гибкий Infinity Flex, имеет диагональ 7,3 дюйма и соотношением сторон 4,2:3, а внешний экран — диагональ 4,6 дюйма и соотношение сторон 21:9. Он использует конструкцию, в которой шарнир рсположен вертикально. При этом следующее поколение Galaxy Fold, если верить источнику, будет складываться в горизонтальной плоскости и больше похоже на обычные смартфоны-раскладушки. Внутренний дисплей будет иметь диагональ 6,7 дюйма и привычное вытянутое соотношение. Такая конструкция кажется более удачной хотя бы по двум причинам. Во-первых, в сложенном виде он будет компактнее. Во-вторых, в разложенном состоянии соотношение сторон будет привычным (19:9 или около того), благодаря чему не потребуется дополнительно адаптировать интерфейс и приложения.

Также сообщается, что Galaxy Fold 2 будет тоньше и дешевле оригинальной модели. Samsung тестирует использование специального защитного покрытия Ultra Thin Glass (UTG) для внутреннего дисплея следующего Galaxy Fold, толщина которого составляет всего 3% от толщины стекла, традиционно используемого для защиты дисплеев смартфонов. Параллельно, будучи наученными горьким опытом с Galaxy Fold, инженеры Samsung работают над повышением износостойкости механизма, чтобы будущие складные модели были более защищенными к разного рода воздействиям.

У текущего поколения Galaxy Fold всего шесть модулей камер — основная тройная на внешней стороне, двойная фронтальная на внутренней стороне и одинарная фронтальная на внешней стороне. Следующая модель должна получить врезанную в экран фронтальную камеру на внутренней стороне, как у Samsung Galaxy Note10. На внешней стороне у Galaxy Fold 2 будет две камеры, которые смотрят перед собой, когда телефон открыт, или в противоположную сторону, когда телефон закрыт.

Еще одна интересная деталь — Samsung сотрудничает с известным американским дизайнером Томом Брауном в стремлении охватить с новой моделью более широкую аудиторию, сделав ее интересной не только для технарей, которым важны только характеристики, но и для людей, интересующихся модой и стилем. Также производитель нацеливается на обеспеченных покупателей, которые разбираются в предметах роскоши и умеют с их помощью подчеркнуть свой высокий статус. Судя по всему, помимо обычного Galaxy Fold 2 будет специальное издание.

Один из собеседников Bloomberg отметил, что окончательное решение о выпуске Galaxy Fold 2 на рынок будет приниматься по результатам продаж оригинального Galaxy Fold.

Компания Samsung отказалась комментировать разработку неанонсированных продуктов.

Источник: Bloomberg