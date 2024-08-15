Во Флориде заметили сотни Tesla Model 3, брошенных посреди поля — и они абсолютно новые

Снимки, которые распространились на днях в Reddit, напоминают сцены из постапокалиптического фильма или обычное кладбище автомобилей, если бы не единственный нюанс — все «брошенные» Tesla абсолютно новые.

Идентификационные номера указывают на то, что машины были изготовлены в период с апреля по май 2024 года.

Вирусное фото было опубликовано в цепочке Tesla Model 3 на Reddit пользователем по имени Эрик, который добавил, что VIN-номера свидетельствуют о том, что машины абсолютно новые, а на снимках можно увидеть «нестандартные колеса и интерьеры смешанных цветов». Сзади также можно увидеть примеры предварительно обновленной Model 3 и несколько Model Y.

Позже в комментариях уточнили, что брошенные электромобили были замечены возле сервисного центра Tesla в Тампе, штат Флорида, а размещены они именно в поле из-за того, что компании Илона Маска не хватало места на ее главных предприятиях — заросший травой участок является такой себе парковкой для инвентаризации новых Model 3.

Непонятно однако, как долго машины пробудут под потенциально палящим солнцем, и не повредят ли некоторые элементы грызуны, которые могут прятаться в такой высокой траве.

Другой пользователь Reddit, teckel, написал, что в сети уже гуляли подобные кадры с Tesla Model Y 2022 года.

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Источник: carscoops