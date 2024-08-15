Новости Авто 15.08.2024 в 11:45 comment views icon

Во Флориде заметили сотни Tesla Model 3, брошенных посреди поля — и они абсолютно новые

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Снимки, которые распространились на днях в Reddit, напоминают сцены из постапокалиптического фильма или обычное кладбище автомобилей, если бы не единственный нюанс — все «брошенные» Tesla абсолютно новые.

Идентификационные номера указывают на то, что машины были изготовлены в период с апреля по май 2024 года.

Вирусное фото было опубликовано в цепочке Tesla Model 3 на Reddit пользователем по имени Эрик, который добавил, что VIN-номера свидетельствуют о том, что машины абсолютно новые, а на снимках можно увидеть «нестандартные колеса и интерьеры смешанных цветов». Сзади также можно увидеть примеры предварительно обновленной Model 3 и несколько Model Y.

У Флориді помітили сотні Tesla Model 3, кинутих посеред поля — і вони абсолютно нові

Позже в комментариях уточнили, что брошенные электромобили были замечены возле сервисного центра Tesla в Тампе, штат Флорида, а размещены они именно в поле из-за того, что компании Илона Маска не хватало места на ее главных предприятиях заросший травой участок является такой себе парковкой для инвентаризации новых Model 3.

Непонятно однако, как долго машины пробудут под потенциально палящим солнцем, и не повредят ли некоторые элементы грызуны, которые могут прятаться в такой высокой траве.

Другой пользователь Reddit, teckel, написал, что в сети уже гуляли подобные кадры с Tesla Model Y 2022 года.

Онлайн-курс "Чистий код та патерни проєктування" від robot_dreams.
Прискорюйте й спрощуйте процес розробки. Під менторством лектора з 20-річним досвідом ви навчитеся застосовувати 30+ патернів, опануєте рефакторинг і принципи чистого коду.
Детальніше

Хотел сэкономить: водитель подключил Tesla Model S напрямую к линии электропередач, но авто «внезапно» загорелось

Источник: carscoops

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить