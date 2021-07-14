Во Франции Google оштрафовали на €500 млн — за отказ платить СМИ за их заголовки в агрегаторе





Французское агентство по конкуренции (FCA) наложило на Google штраф в размере €500 млн за несоблюдение распоряжения от апреля 2020 года. Оно требовало от поискового гиганта проведения честных переговоров с новостными издателями по поводу использования и оплаты их статей и другого контента.

После принятия спорной Директивы Европейского Союза об авторском праве, издатели новостей получили возможность запрашивать оплату за использование своего контента на сторонних платформах. Эта Директива была внедрена Францией в 2019 году. В целом, она призвана передать влияние производителям контента, а не платформам, которые делятся у себя результатами работы издателей контента. Статья 11 Директивы, в просторечии называемая «Налог на ссылки», даёт издателям право требовать оплаты за публикации фрагментов статей и другого контента, размещаемого в таких сервисах, как Google News.

Накануне принятия Директивы Google продемонстрировала, как может выглядеть результат работы статьи 11 Директивы в её сервисах. В частности, она выводила пустые фрагменты предварительного просмотра контента и пустые описания поисковой выдачи. FCA расценило это как злоупотребление монополией Google на поиск и предписало компании соблюдать правила и фактически вести переговоры о праве на показ статей. Судя по всему, эти переговоры не увенчались успехом.

По данным FCA, Google свела свои сделки с издателями к площадке News Showcase, которая не охватывает все места на платформах Google, где могут появляться статьи издателей. Во-вторых, FCA утверждает, что компания не желает вести переговоры о распределении доходов от рекламы, продаваемой на других площадках, где может появляться контент издателя, например в результатах поиска. Обе эти проблемы должны были быть решены в рамках общего видения FCA процесса переговоров о «вознаграждении [издателей] в соответствии с Законом о смежных правах за продолжение использования их защищённого контента». Но похоже, что Google так не считала.

В ответ на информацию о наложении штрафа, Google сообщила, что на самом деле она собиралась заключить соглашение с Агентством Франс Пресс, «которое включает глобальное лицензионное соглашение, а также вознаграждение смежных прав за публикации в прессе». Также Google заявляет, что не зарабатывает много денег на результатах поиска по новостям – менее €5 млн за прошлый год во Франции. Компания заявляет, что она хочет найти решение и прийти к окончательному соглашению, но этот штраф несоразмерен сумме денег, которую она зарабатывает на новостях.

У Google есть два месяца на то, чтобы решить выявленные FCA проблемы, предложив издателям плату за использование «защищенного контента». В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере €900 тыс. в день.

Источник: The Verge