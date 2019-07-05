Франция приняла закон, обязывающий Facebook, Google и других удалять ненавистный контент





Французский парламент одобрил норму, обязывающий такие компании, как Facebook и Google, своевременно удаляли ненавистный контент. Это новшество является частью более крупного законопроекта о регулировании интернета, который был принят нижней палатой парламента, но всё ещё должен пройти через верхнюю палату. Как только это будет сделано, компании должны будут удалять ненавистнические высказывания в течение 24 часов.

Эта мера является результатом предложения, сделанного президентом Франции в начале этого года, хотя законодатели разделились в вопросах классификации. Споры вызвало, что именно следует квалифицировать как разжигание ненависти, и как это следует регулировать это в законопроекте. Основная идея заключается в том, чтобы удалять содержимое, которое подстрекает или поощряет ненависть, насилие, дискриминацию, наряду с детской порнографией.

Если платформы не удалят ненавистнический контент в срок, они могут быть оштрафованы на сумму до €1,25 млн.

Аналогичный закон уже был принят в Германии в начале прошлого года. Там штрафы ещё более суровые. За нарушение норм закона может последовать наказание в виде штрафа до €50 млн. Более того, немецким властям уже удалось оштрафовать Facebook на €2 млн после того, как соцсеть не смогла раскрыть сведения об общем количестве жалоб на разжигающий ненависть контент за первую половину 2019 года.

Источник: gsmarena