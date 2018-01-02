«Один из самых репрессивных законов в истории интернета»: Германия начала бороться с ложными новостями и ненавистничеством в соцсетях

Германия известна одними из самых жестких законов против пропаганды ненависти и оскорблений, в том числе и посредством соцсетей. В конце июня прошлого года немецкий Бундестаг сильно ужесточил именно нормы, касающиеся соцсетей. Соответствующий законопроект, впоследствии раскритикованный за нарушение свободы слова, формально вступил в силу еще в начале октября, но лишь сейчас начали внедрять соответствующие механизмы, направленные на исполнение новых правил.

Речь о законе Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), который СМИ ранее называли «одним из самых репрессивных законов против интернета». В нем содержатся нормы, обязывающее соцсети удалять «противоправный контент», под который в числе прочего подпадают фейковые новости и человеконенавистнические комментарии, по заявлению пользователей. Всего в документе перечислены больше 20 статей уголовного кодекса Германии.

Как уже отмечалось выше, этот закон нацелен на регулирование соцсетей, к которым, согласно тексту документа, принято относить интернет-сервисы, пользовательская база которых насчитывает больше двух миллионов пользователей (за исключением сайтов СМИ). Таким образом, под раздачу это определение подпадают не только Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Youtube и Vimeo, но также мессенджеры вроде WhatsApp, Telegram и Skype, а еще сервисы для хранения документов (например, Dropbox).

При получении соответствующей жалобы от пользователя на комментарий, пост, изображение и видеозапись, нарушающие закон, администрация должна изучить ее и заблокировать или удалить противоправный контент в течение суток, если нарушение очевидно, или в течение недели, если ситуация является спорной.

Соцсети обязаны хранить удаленные записи, чтобы впоследствии их могли использовать в качестве доказательств, а также каждые полгода отчитываться о количестве поступивших жалоб и о принятых мерах. За нарушение этого закона предусмотрены немалые штрафы — до 5 млн евро для физических лиц и до 50 млн евро для юридических лиц.

Вне всяких сомнений, немецкий закон является самым жестким примером усилий правительств и регулирующих органов по регулированию социальных сетей, которые, как показывают недавние события, могут стать мощным инструментом пропаганды и использоваться для воздействия на ход выборов в той или иной стране.

К слову, Европейская комиссия опубликовала соответствующее руководство для технологических компаний, которое должно помочь им быстрее выявлять и удалять нарушающих контент из соцсетей. А соцсеть Facebook, как сообщается, наняла несколько сотен новых модераторов в Германии, которые займутся как раз анализом жалоб и удалением контента, нарушающего закон NetzDG.

Источник: BBC