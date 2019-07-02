Vodafone «дарит» своим абонентам день интернета в роуминге до конца текущего лета

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил, что дарит своим абонентам день интернета в роуминге – первые 100 МБ и безлимитный обмен в роуминге текстовыми сообщениями и фото в мессенджерах Viber, WhatsApp и Skype. Предложение будет доступно все лето – по 31 августа включительно.

Заказать услугу «День Интернета в роуминге» можно бесплатно. Для этого необходимо набрать код * 600 * 6 # и нажать кнопку вызова. Сделать это лучше в день, когда вы планируете выехать за границу. Проверять количество использованных мегабайт в рамках услуги можно тоже самостоятельно, с помощью команды * 600 * 11 # и кнопка вызова. После использования мегабайт, доступных в рамках услуги, начинают действовать базовые тарифы – 100 МБ интернета в роуминге и безлимитный меседжинг стоят 40 грн.

Напомним, что обновленные базовые тарифы в роуминге Vodafone предложил в апреле прошлого года. Это способствовало заметному росту пользования – за последний год клиенты Vodafone начали пользоваться интернетом в роуминге в 2,1 раз активнее, а количество роумеров выросло на 18%.

В начале июня перечень стран для роуминга с Vodafone увеличился, к нему добавили 11 новых стран. Среди них направления, которые приобретают популярность в последнее время: Тунис, Индонезия, Филиппины, Чили. Теперь пользоваться роумингом с базовыми тарифами можно в более чем 85 странах мира при регистрации в любой сети.

Напомним, что в начале текущего лета Киевстар сделал 4G безлимитным до 31 июля 2019 года.

Источник: Vodafone