Киевстар сделал 4G безлимитным до 31 июля 2019 года

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До 31 июля 2019 года мобильный интернет в сети 4G для абонентов Киевстар будет безлимитным, то есть без списания мегабайтов. 4G безлим действует как для действующих, так и для новых абонентов Киевстар, не требует никаких настроек или заказа дополнительных услуг.

Абонентам Киевстар для этого нужно:

пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G;

быть в зоне покрытия 4G-сети оператора;

иметь оплаченный пакет услуг согласно условиям их тарифного плана.

Сейчас летним 4G безлимом от Киевстар могут воспользоваться жители 6109 населенных пунктов, где присутствует сеть четвертого поколения оператора, и где проживает примерно 27,7 млн человек, 66,7% населения Украины.

Подробная информация об условиях акции доступна на сайте Киевстар по ссылке.

Источник: Киевстар