Киевстар сделал 4G безлимитным до 31 июля 2019 года
До 31 июля 2019 года мобильный интернет в сети 4G для абонентов Киевстар будет безлимитным, то есть без списания мегабайтов. 4G безлим действует как для действующих, так и для новых абонентов Киевстар, не требует никаких настроек или заказа дополнительных услуг.
Абонентам Киевстар для этого нужно:
- пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G;
- быть в зоне покрытия 4G-сети оператора;
- иметь оплаченный пакет услуг согласно условиям их тарифного плана.
Сейчас летним 4G безлимом от Киевстар могут воспользоваться жители 6109 населенных пунктов, где присутствует сеть четвертого поколения оператора, и где проживает примерно 27,7 млн человек, 66,7% населения Украины.
Подробная информация об условиях акции доступна на сайте Киевстар по ссылке.
Источник: Киевстар