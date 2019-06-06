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Киевстар сделал 4G безлимитным до 31 июля 2019 года

Киевстар сделал 4G безлимитным до 31 июля 2019 года

Киевстар сделал 4G безлимитным до 31 июля 2019 года


До 31 июля 2019 года мобильный интернет в сети 4G для абонентов Киевстар будет безлимитным, то есть без списания мегабайтов. 4G безлим действует как для действующих, так и для новых абонентов Киевстар, не требует никаких настроек или заказа дополнительных услуг.

Абонентам Киевстар для этого нужно:

  • пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G;
  • быть в зоне покрытия 4G-сети оператора;
  • иметь оплаченный пакет услуг согласно условиям их тарифного плана.

Сейчас летним 4G безлимом от Киевстар могут воспользоваться жители 6109 населенных пунктов, где присутствует сеть четвертого поколения оператора, и где проживает примерно 27,7 млн человек, 66,7% населения Украины.

Подробная информация об условиях акции доступна на сайте Киевстар по ссылке.

Источник: Киевстар

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