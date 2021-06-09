Vodafone і YouTube запустили акцію «Музика нон-стоп», яка дарує 3 місяці безкоштовного користування YouTube Premium та Video PASS





Оператор мобільного зв’язку Vodafone і сервіс YouTube оголосили про продовження співпраці та запуск нової спільної акції «Музика нон-стоп», у межах якої діятимуть спеціальні умови на користування сервісами обох брендів, тільки для абонентів Vodafone.

Зазначимо, що два міжнародних бренди Vodafone і YouTube уклали першу угоду про співпрацю у 2020 році, результатом якої стала акція «YouTube без перерв». Цього року партнери вирішили подовжити співпрацю та запустити нову акцію «Музика нон-стоп», у межах якої абонентам Vodafone будуть доступні 3 місяці безкоштовного користування підпискою YouTube Premium, яка одразу включає підписку YouTube Music Premium, а також послугою Video PASS від Vodafone.

Підписка YouTube Premium дозволяє: дивітися відео- та аудіо- контент на YouTube & YouTube Music без реклами; зберігати відео й музику та слухати її без підключення до інтернету; відео й музика в YouTube або YouTube Music не зупиняється, навіть якщо ви вимикаєте екран або відкриваєте інший додаток. Підписка поширюється на всі пристрої, що підтримують додаток YouTube: телевізори, браузери, планшети і смартфони.

У той же час послуги Video PASS від Vodafone надають безлімітний трафік на відео додатки YouTube, Netflix, MEGOGO та на музичні додатки YouTube Music, Apple Music, SoundCloud, Spotify, Deezer, Shazam.

Активація пропозиції відбувається в три етапи:

Необхідно на смартфоні ввести USSD-код *313# Отримати перше SMS про активацію послуги Video PASS Отримати друге SMS з посиланням для активації підписки YouTube Premium, перейти за цим посиланням і активувати підписку YouTube Premium.

Пропозиція «Музика нон-стоп» доступна для підключення для всіх абонентів Vodafone контрактної та передплаченої форми обслуговування, при цьому підписка YouTube Premium, доступна тільки для нових користувачів сервісу. З четвертого місяця YouTube Premium і послуга Video PASS будуть автоматично переведені в платний режим відповідно до тарифів на дану послугу і підписку. З детальними умовами акції можна ознайомитися за наступним посиланням.

Джерело: Vodafone