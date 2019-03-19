Vodafone Украина объявил финансовые и операционные результаты за 2018 год

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Оператор мобильной связи Vodafone огласил финансовые и операционные результаты 2018 года, в котором доход компании увеличился по сравнению с 2017 годом на 8% и составил 12,9 млрд грн.

Показатель OIBDA оператора увеличился на 33,5% в годовом исчислении и достиг 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2% по сравнению с 2017 годом — до 53,8%. Чистая прибыль компании в 2018 году снизилась на 18,1% и составила 1,8 млрд грн, сокращение относительно прошлого года объясняется увеличением затрат вследствие активного разворачивания сетей 4G и 3G.

Основной причиной увеличения доходов Vodafone стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. Клиенты Vodafone по результатам 2018 года оказались наиболее активными интернет-пользователями – в среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ траффика в месяц. В прошлом году клиенты Vodafone использовали в два раза больше трафика, чем годом ранее.

Рост потребления стал возможным также благодаря активному расширению покрытия сетей 3G и запуску 4G – по результатам года 85% жителей Украины могли воспользоваться 3G связью Vodafone, и 45% украинцев получили доступ к услугам 4G Vodafone. Инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета составили 21,6 млрд грн.

По результатам 2018 года количество клиентов Vodafone в Украине составляет 19,7 млн. Уменьшение абонентской базы в прошедшем году вызвано недоступностью услуг связи на некоторых территориях на востоке страны. Оператор также отметил самый низкий на рынке показатель ARPU в размере 55,7 грн.

Напомним, что через три дня Vodafone Украина поменяет условия припейд-тарифов SuperNet, вернув месячную тарификацию, увеличив количество минут/трафика и подняв абонплату.

Источник: Vodafone