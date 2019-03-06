С 22 марта 2019 года Vodafone Украина меняет условия тарифов SuperNet: возвращается месячная тарификация, увеличивается количество минут и растет абонплата (Start — 80 грн, Pro — 110 грн, Unlim — 150 грн)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Оператор мобильной связи Vodafone Украина с 22 марта 2019 года меняет условия тарифной линейки Vodafone SuperNet. Во всех трех тарифах семейства увеличивается абонплата, предоставляется большее количество минут для звонков по Украине и меняется расчетный период с 4 недель на месяц.

Информация об изменениях начала поступать абонентам вышеупомянутых тарифов в виде SMS (кстати, у некоторых абонентов указано, что они могут сохранить прежнюю стоимость пакета на протяжении 4 месяцев), ее также можно найти на официальном сайте оператора.

В итоге, с 22.03.2019 абоненты тарифа Vodafone SuperNet Start будут платить 80 грн в месяц вместо 65 грн за 4 недели. Количество пакетных минут для звонков по Украине увеличивается с 65 минут до 80 минут, количество трафика остается тем же — 4 ГБ.

В тарифе Vodafone SuperNet Pro абонплата увеличилась до 110 грн в месяц вместо 85 грн за 4 недели. При этом в пакете увеличили не только количество пакетных локальных минут (со 100 минут до 120 минут), но и объем предоплаченного трафика — с 8 ГБ до 10 ГБ.

И, наконец, в самом дорогом тарифе Vodafone SuperNet Unlim абонплата вырастет до 150 грн в месяц со 115 грн за 4 недели. Вместо 150 минут по Украине абоненты получат 200 пакетных минут, трафик по-прежнему безлимитный.

Отметим, что в каждом пакете существует возможность подключить услугу «Год без абонплат» и сохранить текущую стоимость пакета на 365 дней. Для пакета SuperNet Start стоимость услуги составляет 715 грн, для SuperNet Pro — 935 грн и для SuperNet Unlim — 1265 грн в год.

Напомним, что в прошлом году все крупные мобильные операторы Украины, включая Киевстар, Vodafone и lifecell, перевели абонентов предоплаченных тарифов на 28-дневную тарификацию. После этого Антимонопольный комитет Украины объявил проверку для выяснения правомерности таких нововведений мобильных операторов и донесения их содержания к абонентам.

Источник: Vodafone Украина