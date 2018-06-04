Vodafone Украина запустил пять новых контрактных тарифов в семействах Vodafone Red и Vodafone Ultra

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Украинский мобильный оператор Vodafone Украина запустил сразу пять новых тарифов для контрактных абонентов в рамках двух линеек Vodafone Red и Vodafone Ultra.

Линейка Vodafone Red в дополнение к уже доступному Vodafone Red L включает три новых тарифа стоимостью от 100 до 350 грн в месяц. Все тарифы включают 4G-интернет – от 7 ГБ до безлимита, звонки и сообщения на украинские и зарубежные номера.

Для клиентов, которые привыкли активно пользоваться услугами связи и повышенным уровнем сервиса, таким как неограниченный кредитный лимит и персональное обслуживание, подойдет один из тарифов линейки Vodafone ULTRA.

Таким образом, контрактным клиентам Vodafone Украина теперь доступен широкий выбор тарифов, которые сохраняют основные преимущества контрактного подключения – возможность пользоваться услугами в кредит и высокую степень защиты счета.

Услуги на месяц RED M RED L RED XL RED XXL ULTRA ULTRA VIP 4G интернет 7ГБ + безлимит в соцсетях 15ГБ + безлимит в соцсетях Безлимит Безлимит Безлимит Безлимит Звонки Vodafone Украина Безлимит Безлимит Безлимит Безлимит Безлимит Безлимит Звонки на другие сети 100 мин 200 мин 350 мин 500 мин 1000 мин Безлимит Звонки за рубеж 1 грн/мин 50 мин 100 мин 150 мин 300 мин 750 мин SMS/MMS по Украине и за рубеж 100 200 350 500 1000 2500 Стоимость за месяц 100 150 250 350 600 1500

Узнать подробнее о новых тарифах можно на сайте Vodafone по следующей ссылке.

Источник: Vodafone Украина