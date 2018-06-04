Vodafone Украина запустил пять новых контрактных тарифов в семействах Vodafone Red и Vodafone Ultra
Украинский мобильный оператор Vodafone Украина запустил сразу пять новых тарифов для контрактных абонентов в рамках двух линеек Vodafone Red и Vodafone Ultra.
Линейка Vodafone Red в дополнение к уже доступному Vodafone Red L включает три новых тарифа стоимостью от 100 до 350 грн в месяц. Все тарифы включают 4G-интернет – от 7 ГБ до безлимита, звонки и сообщения на украинские и зарубежные номера.
Для клиентов, которые привыкли активно пользоваться услугами связи и повышенным уровнем сервиса, таким как неограниченный кредитный лимит и персональное обслуживание, подойдет один из тарифов линейки Vodafone ULTRA.
Таким образом, контрактным клиентам Vodafone Украина теперь доступен широкий выбор тарифов, которые сохраняют основные преимущества контрактного подключения – возможность пользоваться услугами в кредит и высокую степень защиты счета.
|Услуги на месяц
|RED M
|RED L
|RED XL
|RED XXL
|ULTRA
|ULTRA VIP
|4G интернет
|7ГБ + безлимит в соцсетях
|15ГБ + безлимит в соцсетях
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|Звонки Vodafone Украина
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|Звонки на другие сети
|100 мин
|200 мин
|350 мин
|500 мин
|1000 мин
|Безлимит
|Звонки за рубеж
|1 грн/мин
|50 мин
|100 мин
|150 мин
|300 мин
|750 мин
|SMS/MMS по Украине и за рубеж
|100
|200
|350
|500
|1000
|2500
|Стоимость за месяц
|100
|150
|250
|350
|600
|1500
Узнать подробнее о новых тарифах можно на сайте Vodafone по следующей ссылке.
Источник: Vodafone Украина