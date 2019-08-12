Военно-морские силы США заменят сенсорные экраны в эсминцах на классические средства управления из-за чрезмерной сложности интерфейсов





Обычно американские военные стараются использовать самые технологичные решения, однако бывают и исключения. Военно-морские силы США решили отказаться от сенсорных экранов управления на своих эсминцах, их заменят более привычными для моряков «физическими» средствами управления в виде тумблеров, рукояток и т.д.

Решение о замене современных органов управления на менее продвинутые было принято по результатам расследования столкновения в 2017 году эсминца USS John S. McCain с либерийским нефтяным танкером Alnic MC, в котором погибли 10 американских моряков. Расследование показало, что помимо прочих причин свою роль в аварии сыграли сложный сенсорный интерфейс управления военного корабля и плохая подготовка моряков, которые в тот момент находились в командной рубке.

Замена затронет все эсминцы класса DDG-51 (Arleigh Burke), которые используют системы Integrated Bridge и Navigation System. Менять системы начнут с 2020 года, на весь процесс отведено от 18 до 24 месяцев. Первым сенсорные экраны заменят у эсминца USS Ramage, при этом этой участи не избежит и совершенно новый USS Ted Stevens.

Представители флота отметили, что когда принимали на вооружение новые системы, то рассчитывали, что современные моряки легко освоятся с ними и вдобавок смогут без проблем адаптироваться к службе на другом корабле с такой же системой управления. Однако практика показала, что в реальных стрессовых условиях система оказалась не так проста для понимания, как казалось.

Эта замена не означает, что Военно-морские силы США полностью откажутся от использования сенсорных интерфейсов, однако их разработка будет вестись с учетом полученных данных, чтобы обеспечить более интуитивное управление военной техникой, где цена ошибки зачастую чрезмерно велика.

Источник: Engadget