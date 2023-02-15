Военные США тестируют систему целеуказания ATLAS с ИИ на танке M1 Abrams

Появились новые изображения танка M1 Abrams армии США, оснащенного экспериментальной системой распознавания целей на основе искусственного интеллекта, предназначенной для ускорения обнаружения и устранения угроз.

Изображения были опубликованы на сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS) 13 февраля 2023 года. Однако фото были сделаны 5 ноября 2022 года в рамках пятинедельного мероприятия Project Convergence 2022 (PC22), которое проходило в Калифорнии.

На фото военные и инженеры тестируют технологии, разрабатываемые в рамках программы летальности Advanced Targeting and Lethality Aided System (ATLAS). Одна из подписей гласит: «Был протестирован широкий спектр возможностей вспомогательного захвата целей, отслеживания и информирования в реалистичной боевой обстановке».

Основной сенсорный блок ATLAS установлен на вращающемся основании башни M1 сразу за его 120-мм орудием. Под основным блоком можно увидеть черную коробку, другие подобные коробки расположены в разных местах – вероятно, они являются частью системы имитации тактического взаимодействия боевой машины многофункциональной интегрированной лазерной системы (I-MILES CVTESS). Система служит для имитации попаданий и оценки повреждений в условиях тренировки.

Весь танк обвешен различным оборудованием, которое явно не является частью базовой комплектации M1 Abrams. В задней части танка можно видеть главный блок I-MILES и систему кондиционирования дополнительного оборудования.

Система ATLAS использует передовые технологии обнаружения и алгоритмы машинного обучения для автоматизации ручных задач во время пассивного захвата целей, позволяя экипажу поражать в три раза больше целей за единицу времени. Оптический датчик получает изображение окружающей территории и передает его для обработки с помощью ИИ. После чего объекты выводятся на экран вместе с предполагаемыми параметрами оружия и боеприпасов, оптимальных для поражения.

Человек в системе всё еще необходим для принятия решения о выборе цели и методов ее поражения – искусственный интеллект лишь предоставляет подсказки. Цель программы – повысить летальность танка, его максимальную эффективность в бою. Использование ИИ поможет не только лучше поражать цели, но и сохранить таким образом жизнь солдат и работоспособность техники. Планируется дальнейшее развитие программы – в частности, возможность для экипажа виртуально смотреть сквозь танк.

Источник: The Drive