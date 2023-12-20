Volkswagen, Porsche и Audi подтвердили переход на стандарт Tesla NACS для зарядки электромобилей

Volkswagen Group, владеющая Audi, Porsche и многими другими автобрендами, совершила то, что уже сделали почти все автопроизводители: объявила о намерении принять стандарт зарядки электромобилей Tesla.

VW заявила, что «изучает решение по адаптерам», чтобы его нынешние владельцы электромобилей могли получить доступ к сети Supercharger от Tesla, и ожидает, что уже к 2025 году будет что внедрить. В том же году новые электромобили VW будут сходить с конвейера со встроенным зарядным портом Tesla. В общей сложности, VW заявляет, что это соглашение предоставит его клиентам доступ к 15 000 пунктам зарядки Supercharger в Северной Америке, передает The Verge.

В ноябре 2022 года Tesla объявила, что переименовывает свою технологию зарядки в Североамериканский стандарт зарядки (NACS) и открывает ее для других автопроизводителей. Первым присоединилась Ford, затем GM, а затем и все остальные. Volkswagen Group, один из крупнейших мировых автопроизводителей, объединяющий такие бренды, как Audi, Bentley, Bugatti, Porsche и Lamborghini, оставался в стороне в течение всего этого времени. Даже когда на призыв о стандартизации откликнулись BMW, Mini и Mercedes-Benz.

До этого зарядные устройства Tesla были эксклюзивны для владельцев Tesla. Фактически, это был один из основных пунктов продаж Tesla: постоянная, эксклюзивная и быстрая зарядка электромобилей. Но это начало меняться несколько лет назад, когда компания начала предлагать доступ электромобилям других производителей — сначала в Европе, а затем в США после того, как администрация Байдена заявила, что это будет необходимым условием для использования части с 7,5 млрд долларов на зарядки для электромобилей, предусмотренных в законе об инфраструктуре.

Сеть Supercharger от Tesla широко признана превосходящей много посторонних зарядных станций для электромобилей, большинство из которых оснащены штекерами CCS и менее распространенным стандартом зарядки CHAdeMO. Компания заявляет, что имеет 45000 Supercharger по всему миру, 12000 из которых расположены в США.

Когда VW перестала сопротивляться, Tesla может сосредоточить все свое внимание на последнем «уклонисте» — концерне Stellantis, владеющем такими брендами, как Jeep, Chrysler, Ram, Dodge, Peugeot, Fiat и т.д.