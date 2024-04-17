🚙🔋Volkswagen повторяет за Tesla — китайская электрическая архитектура CEA еще на 40% удешевит будущие электромобили

Volkswagen совместно с китайской Xpeng совместно с китайской Xpeng разработали новую архитектуру для электромобилей CEA, которая обеспечит дальнейшее удешевление будущих полностью электрических моделей на аккумуляторах.

CEA — новая электромобильная платформа Volkswagen для Китая

Архитектура CEA станет базисом для будущих электромобилей Volkswagen, разработанных для именно для китайского рынка. Немецкий автогигант планирует перейти на нее с 2026 года. Платформа CEA поможет сократить расходы на целевые 40%, если сравнивать с известной MEB, разработанной в Германии, путем уменьшения количества блоков управления. Архитектура применяет центральный компьютер и модульную структуру для управления всей электроникой и предоставления различных инновационных функций, таких как автономное вождение.

Текущим лидером рынка среди архитектуры такого типа является Tesla, которая постепенно уменьшает количество электропроводки и компонентов в авто для повышения эффективности и сокращения производственных затрат.

В прошлом году Volkswagen приобрел 4,99% акций Xpeng примерно за $700 млн и анонсировал совместную разработку двух новых моделей, которые должны выйти под брендом Volkswagen до 2026 года. Тогда сообщалось, что обе будут использовать платформу Xpeng (Edward) G9. В феврале Volkswagen, который сейчас пнется как лягушка к гусю, чтобы отыграть позиции в Китае под натиском местных производителей, сообщил, что SUV станет дебютной моделью на платформе Xpeng. При этом благодаря объединению усилий и экономии на масштабе партнеры рассчитывали сократить время разработки на 30%.

В конце 2022-го Volkswagen уступил лидерство в Китае местному производителю электромобилей BYD — в прошлом году его доля упала до 14% с 18% в 2018-м на фоне непрерывного сокращения продаж авто с ДВС. Теперь Volkswagen активно догоняет и прежде всего наращивает предложение в среднем и начальном сегментах рынка электромобилей. На прошлой неделе Volkswagen анонсировал инвестиции в размере 2,5 млрд евро в расширение производственного и инновационного центра в китайском Хэфэй, провинция Аньхой. А китайский Volkswagen ID.3 возглавил топ продаж после временного снижения цены на эквивалент $5 100 — до нового минимума в 17 500 долларов.

Электромобили китайского производства, в частности китайский Volkswagen ID.4 (прежде всего благодаря цене), остаются безоговорочными лидерами на украинском электромобильном рынке. И вряд ли этот тренд изменится в ближайшее время.