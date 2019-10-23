Обновление прошивки «окирпичило» некоторые умные колонки Google Home





Недавнее обновление микропрошивки умных колонок Google Home и Home Mini привело к сбою в их работе. Многочисленные владельцы этих устройств начали сообщать, что их умные колонки стали полностью непригодны для использования после установки обновления.

О наличии данной проблемы сигнализируют 4 светящиеся индикатора на корпусе колонки. Некоторые пользователи смогли восстановить работоспособность своих устройств, временно отключив кабель питания или выполнив сброс к заводским настройкам. Но эти способы работают не во всех случаях. Судя по всему, пострадали только версии Google Home и Home Mini, а устройства Home Max, дисплеи Home Hub и колонки под брендом Nest не пострадали.

Компания Google сообщила, что работает над устранением этой проблемы. Также она заявила, что заменит пострадавшие устройства, независимо от того, распространяется ли них гарантия или она уже закончилась.

Источник: Engadget