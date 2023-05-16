ВОЗ призывает не использовать ИИ для получения медицинской информации и диагностики — данные могут быть «предвзятыми»

Всемирная организация здравоохранения призвала к осторожности при использовании искусственного интеллекта в сфере общественного здравоохранения. Данные, используемые ИИ для принятия решений, могут быть предвзятыми или использоваться не по назначению. Проще говоря, не соответствовать запросу.
ВОЗ заявила, что с энтузиазмом относится к потенциалу ИИ, но обеспокоена тем, как он будет использоваться для предоставления доступа к медицинской информации, в качестве основания для принятия решений и для диагностики.
Данные, используемые для обучения ИИ, могут быть предвзятыми и представлять собой вводящую в заблуждение или неточную информацию. Также языковые модели могут использоваться для дезинформации.
Орган здравоохранения ООН заявил, что риски использования генеративных инструментов больших языковых моделей, таких как ChatGPT, нуждаются в оценке в целях обеспечения здоровья людей.
Предостережение прозвучало в связи с нарастающей популярностью приложений искусственного интеллекта и возможным стремительным изменением с их помощь всех сфер жизни, включая здравоохранение.
Google знал, что Bard не готов к релизу: «патологический лжец», «хуже, чем просто бесполезен» – так называли ИИ сотрудники во время тестирования
Источник: Reuters