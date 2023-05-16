ВОЗ призывает не использовать ИИ для получения медицинской информации и диагностики — данные могут быть «предвзятыми»

Всемирная организация здравоохранения призвала к осторожности при использовании искусственного интеллекта в сфере общественного здравоохранения. Данные, используемые ИИ для принятия решений, могут быть предвзятыми или использоваться не по назначению. Проще говоря, не соответствовать запросу.

Курс Типографія Шрифти, композиція, верстка Записатися

ВОЗ заявила, что с энтузиазмом относится к потенциалу ИИ, но обеспокоена тем, как он будет использоваться для предоставления доступа к медицинской информации, в качестве основания для принятия решений и для диагностики.

Данные, используемые для обучения ИИ, могут быть предвзятыми и представлять собой вводящую в заблуждение или неточную информацию. Также языковые модели могут использоваться для дезинформации.

Орган здравоохранения ООН заявил, что риски использования генеративных инструментов больших языковых моделей, таких как ChatGPT, нуждаются в оценке в целях обеспечения здоровья людей.

Предостережение прозвучало в связи с нарастающей популярностью приложений искусственного интеллекта и возможным стремительным изменением с их помощь всех сфер жизни, включая здравоохранение.

Источник: Reuters