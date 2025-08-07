Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишеней для ракет

Возможно, только что сбылась мечта Илона Маска: американские военные будут использовать Tesla Cybertruck. Но вряд ли миллиардер мог подумать, что с таким особым назначением.

Согласно документации, которую просмотрели сайт The War Zone и Electrek, испытательный центр ВВС США планирует приобрести 33 транспортных средства на ракетный полигон White Sands в Нью-Мексико. В запросе упоминаются различные седаны, пикапы, SUV и грузовики, но нет конкретных требований к брендам — за исключением Tesla Cybertruck (таких в перечне предлагают приобрести как минимум два).

Из самого интересного то, что все эти транспортные средства планируют использовать как мишени для высокоточного оружия. Вот как официально объясняют запрос военные:

«[Фрагмент скрыт] намерен использовать конкретные автомобили производства Tesla для учебных испытаний запусков. Вероятно, что в реальных боевых условиях враг может использовать Cybertruck, поскольку они не получают той же степени повреждений, что и обычные транспортные средства во время сильного удара. Цель обучения — подготовить подразделения к операциям, имитируя сценарии, максимально приближенные к реальным ситуациям».

Все испытания будут осуществляться для поддержки программы Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM), которая охватывает несколько типов авиационных высокоточных боеприпасов, разработанных для сил специального назначения:

различные модификации противотанковых ракет AGM-114 Hellfire;

ракеты AGM-176 Griffin;

планирующая авиабомба малого калибра GBU-69/B;

крылатая бомба малого диаметра с лазерной системой наведения GBU-39B/B.

К Cybertruck в запросе есть также одно четкое требование — они не обязательно должны быть в полностью рабочем состоянии, но должны хотя бы катиться на буксире за другим транспортным средством.

Гендиректор Tesla Илон Маск ранее рекламировал Cybertruck как «пуленепробиваемый» автомобиль, разработанный для того, чтобы «пережить апокалипсис». Он предполагал, что электрический пикап могут использовать военные, но вряд ли мог догадаться, что именно таким образом.

На данный момент Cybertruck не стал тем прорывом, на который рассчитывала компания. Ожидалось, что Tesla будет производить 250 тысяч киберпикапов в год, а впоследствии и полмиллиона. Однако реальные продажи пока держатся на уровне всего 10% от имеющихся производственных мощностей.