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Новости Авто 29.07.2025 comment views icon

Сооснователь раскритиковал Tesla: «Миру нужны дешевые авто, а не Cybertruck, похожий на мусорный бак»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Сооснователь раскритиковал Tesla: «Миру нужны дешевые авто, а не Cybertruck, похожий на мусорный бак»

Один из первоначальных соучредителей Tesla, Мартин Эберхард, выразил разочарование решением Илона Маска отменить программу создания доступного электромобиля стоимостью $25 тыс. Вместо этого компания сосредоточилась на выпуске пикапа, который он описал как «похожий на мусорный бак».

Соучредители Tesla ─ настоящие и по решению суда

История основания Tesla выглядит несколько запутанной. Большинство считает, что компанию основал Илон Маск, поскольку он был ее лицом в течение почти двух десятилетий. Однако Маск фигурирует как один из пяти признанных соучредителей.

Стоит заметить, что Маску позволили называть себя соучредителем (благодаря судебному урегулированию) с четырьмя другими людьми: Мартином Эберхардом, Марком Тарпеннингом, Иеном Райтом и Джей Би Штраубелем. Однако, фактически двумя первыми соучредителями Tesla в 2003 году были Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг.

Они руководили компанией в первые 5 лет, тогда как Маск был инвестором и председателем совета директоров в течение 4 из этих лет. Tesla столкнулась с трудностями при запуске производства своего первого автомобиля Roadster. Эберхард и Маск обвиняли друг друга в этих проблемах. В конце концов, на фоне этого конфликта, Маск смог устранить Эберхарда из компании ─ благодаря тому, что был крупнейшим акционером и контролировал совет директоров.

После этого они подали в суд друг на друга. В результате судебного урегулирования Маск получил право называться соучредителем Tesla вместе с ранними сотрудниками Иеном Райтом и Джей Би Штраубелем. Маск был очень возмущен этим решением и утверждал, что только Штраубел имел право называть себя соучредителем вместе с ним. Это даже несмотря на то, что Эберхард и Тарпеннинг основали Tesla за год до того, как Маск присоединился к первому раунду инвестиций.

Tesla ─ поворот не туда

В недавнем интервью Эберхард поделился своим видением текущей стратегии компании. Он напомнил, что еще на начальном этапе развития Tesla планировала производить не только дорогие модели, но и выйти на массовый рынок. Именно так в свое время появились Model 3 и Model Y. Далее, по словам Эберхарда, компания должна была двигаться в сторону еще более доступных решений.

Однако, вместо обещанного «доступного Tesla» компания свернула этот проект и решила сосредоточиться на Cybertruck и удешевленных версиях уже имеющихся моделей. Это решение Эберхард критикует:

«Я действительно разочарован, что Tesla отменила программу бюджетного электромобиля. Именно в этом сейчас нуждается рынок — а не в пикапе, который выглядит как мусорный бак».

Когда журналистка Ким Джава спросила его о возможной бюджетной Robotaxi Model 2, Эберхард выразил скептицизм в отношении этого направления. Возможно, имелась в виду концепция Cybercab, но ее не следует путать с проектом Model 2, под которым ранее подразумевали Tesla за $25 тыс. По имеющейся информации, этот проект действительно был закрыт по решению Маска, несмотря на сопротивление команды разработчиков.

Кроме этого, Эберхард резко высказался по поводу развития автономных систем:

«Люди слишком легко игнорируют провалы автономного управления. Если прототип вышел на дорогу и кого-то убил из-за ошибки в работе — это нормально? Для меня — нет».

Также он раскритиковал новые дизайнерские решения Tesla, в частности Cybertruck, который назвал авто без вдохновения и вкуса.

Источник: electrek

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