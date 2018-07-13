Впервые за много лет Microsoft обновит приложение «Блокнот»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Достаточно неожиданно корпорация Microsoft решила обновить приложение Notepad («Блокнот») для Windows и добавить в него ряд новых функций. Несмотря на то, что на протяжении многих лет это приложение обходилось без изменений, в следующем крупном обновлении Windows 10 было решено уделить внимание и ему.

Так, обновлённый «Блокнот» позволит масштабировать текст. Для этого нужно нажать клавишу «ctrl» и вращать колесо мыши. Также добавлена поддержка разрыва строки Unix/Linux (LF) и Macintosh (CR). Строка состояния теперь будет включена по умолчанию, и она способна отображать номера строк и столбцов, когда включён перенос слов.

Вместе с тем, в «Блокнот» добавлена поддержка сочетания клавиш «ctrl»+«backspace» для удаления предыдущего слова. Кроме того, повышена производительность при работе с большими файлами. Добавлена возможность поиска слов в Bing, для этого достаточно кликнуть по слову правой кнопкой мыши.

Эти новшества станут доступными пользователям вместе с выпуском следующего крупного обновления для Windows 10. На текущий момент оно известно под кодовым названием Redstone 5. Его релиз ожидается ближе к концу текущего года.

Источник: The Verge