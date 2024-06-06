Корейский актер мечтал сыграть в сериале «Аколит», поскольку вырос на «Звездных войнах», поэтому активизировался в изучении английского языка.

Ли Чон Чжэ, наиболее известный по роли Сон Ки Хуна в сериале «Игра в кальмара», теперь перенес свой актерский талант в далекую-далекую галактику, сыграв в новом шоу Лесли Хэдланд «Звездные войны: Аколит» Мастера Сола, который помогает персонажу Амандлы Стенберг расследовать ряд преступлений.

В интервью, посвященном дебюту шоу, Ли рассказал, что вырос на «Звездных войнах», поэтому получение роли мастера-джедая было за пределами его самых смелых мечтаний.

«Мне кажется, что нет маленьких мальчиков того периода, которые бы не играли фигурками «Звездных войн». Я точно был одним из них», — рассказал актер изданию RadioTimes. «Я провел много исследований и изучил всех этих джедаев прошлого, чтобы создать своего персонажа».

Для Ли роль Мастера Сола стала первой англоязычной — и актер признался, что для того, чтобы выглядеть убедительно на экране, ему пришлось изрядно подтянуть свои знания.

«Изучение английского языка, безусловно, было огромным вызовом в подготовке к этой роли», — говорит он. «Однако у меня было два невероятных преподавателя, которые помогали мне на этом пути. Они потратили очень много времени, чтобы научить меня говорить по-английски до мелочей».

Несмотря на то, что шоу стартовало только на днях (на Disney+ пока доступны первые два эпизода, остальные будут выходить каждый вторник), актер заговорил о потенциальном продолжении.

«Думаю, зрители захотят увидеть 2-й сезон», — сказал Ли, намекая на длинную историю.

Тем временем продолжение другого сериала, в котором Ли предстанет в главной роли, выйдет уже в этом году — второй сезон «Игры в кальмара» отснят, и ожидается на Netflix в конце 2024-го.

«Я думаю, что сценарий второго сезона даже интереснее, чем первый, и там также будет новый набор персонажей. Поэтому я думаю, что зрители будут в восторге», — добавил актер.

Сейчас оценки сериала «Аколит» на Rotten Tomatoes выглядят очень противоречиво: критики оценили его в 93%, тогда как зрители поставили катастрофические 34%.