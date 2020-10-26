«Все хотят большей гибкости графика»: Microsoft исследовала опыт удаленной работы европейских компаний [инфографика]

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Компания Microsoft совместно с рядом исследовательских компаний провела опрос 9 тысяч сотрудников и руководителей бизнеса в 15 странах Европы, чтобы узнать об их опыте удаленной работы и их ожиданиях на будущее.

Исследование показало, что и руководители и работники не хотят возвращаться к прежним способам ведения бизнеса после окончания пандемии. Однако из-за отказа от работы в офисе с 9 до 18 многие команды чувствуют себя менее сплоченными. В итоге индивидуальная продуктивность работников растет, но также наблюдается снижение уровня инноваций и креативности.

Руководители бизнеса сосредоточены на том, чтобы комбинированные технологии работали эффективно — сразу 95% руководителей отметили важность изменения методов работы своих компаний, чтобы сделать их более инновационными и гибкими.

Ключевые факты исследования:

В прошлом году только 15% компаний имели гибкий рабочий график, а сейчас так работают 76%.

9 из 10 бизнес-лидеров (88%) ожидают более гибкого графика работы в долгосрочной перспективе.

Работники хотели бы проводить примерно одну треть (31%) рабочей недели за пределами традиционного офиса.

Руководители бизнеса видят преимущества как в производительности, так и в эффективности гибкого рабочего графика: 82% менеджеров отмечают, что продуктивность их компании осталась на том же уровне или даже повысилась по мере перехода людей на удаленную работу, а 56% видят преимущества экономии затрат при такой работе.

Интересно, что самый большой вызов, с которым компании сталкиваются при переходе к гибкому графику работы, связан не с технологиями, а с поддержанием сплоченности команды.

Три основные проблемы сотрудников при удаленной работе: поддержание надлежащих условий труда, командный дух и преодоление растущей разобщенности. Еще 39% руководителей отмечают, что им трудно создать сильную и единую культуру в команде, а 61% кажется, что они не научились эффективно делегировать и расширять возможности виртуальных команд.

«Для многих бизнесов их обычная повседневная реальность была основана на традиционной офисной обстановке. Поэтому многим сотрудникам сложно быстро адаптироваться к новому способу удаленной работы. Это также касается менеджеров и руководителей, которые сталкиваются с проблемой не только обеспечения выполнения основных бизнес-целей в условиях повышенной неопределенности, но и обеспечения сплоченности и вовлеченности своих команд в трудные времена», — прокомментировала Сара Фишер, генеральный менеджер отдела кадров в Microsoft EMEA.

Источник: Microsoft