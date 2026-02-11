tradfi
"Все как Толкин прописал": арты отмененной игры "Властелин колец" показали гавань Умбар и заезд "Брыкливый пони"

В сети показали концепт-арты отмененной игры в мире романов «Властелин колец» от Eidos-Montréal — с гаванью Умбар и корчмой «Брыкливый пони».


После покупки Embracer в 2022 году студия, известная по Tomb Raider и Marvel’s Guardians of the Galaxy, потеряла несколько проектов. Среди них была и игра по мотивам произведений Толкина. Разработка не продвинулась далеко, но один из бывших художников сохранил в портфолио концепты и ранние материалы.

Основной локацией был Умбар — царство на побережье к югу от Гондора в Средиземье. Это место без выхода к морю с большим мысом и заливом, образующим естественное убежище. На концепт-артах можно увидеть портовые пейзажи, городскую архитектуру и даже два варианта Умбара — до его падения и после ключевого события для региона.

Кроме этого, в игре должна была появиться корчма «Брикливый пони». Судя по материалам, игровой мир по книгам «Властелин колец» не ограничивался южными территориями Средиземья и затрагивал знакомые фанатам места.


Корчма «Брыкливый пони» / Игра по вселенной из серии книг «Властелин Колец»

По данным MP1st, игру планировали с изометрической камерой с видом сверху вниз. На ранних 3D-экранах видна многоуровневость локаций, а также лестницы, переходы и врагов, которые перекрывают путь. Также упоминалась карточная механика. Как именно она работала, из материалов понять сложно, но проект точно вдохновлялся подходом студии Telltale (The Wolf Among Us) с акцентом на сюжет и выбор игрока.

Идея была создать игру в мире Толкина, которая ощущалась бы иначе, чем предыдущие попытки. Последние релизы по франшизе имели противоречивую репутацию. Поэтому Eidos-Montréal пыталась сделать ставку на стиль, атмосферу и структуру геймплея. Проект в итоге присоединился к другим отмененным разработкам студии, среди которых перезапуск Legacy of Kain. В 2025 году команда уже пережила два сокращения и значительную часть работы выполняла на аутсорсе для Microsoft.

Сейчас сообщают, что команда работает над большим проектом под названием P11. Это игра от третьего лица с открытым миром на Unreal Engine. Параллельно инсайдеры поговаривали об AAA-игре за $100 млн.

Источник: The Gamer, Eurogamer

