Голлум действительно уродлив – The Lord of the Rings: Gollum стала худшей игрой года на Metacritic и OpenCritic

За неполные пять месяцев мы, похоже, получили кандидата на худшую игру 2023 года – по отзывам на Metacritic и OpenCritic ею стала he Lord of the Rings: Gollum. В упрек игре ставят почти всё: оптимизацию, графику, сюжет, дизайн уровней и соответствие миру Дж. Р. Р. Толкина.

Рейтинг лучших игр 2023 года по версии Metacritic включает 296 игр, выпущенных на данный момент. ПК-версия «Властелина колец: Голлум» в настоящее время занимает 295-е место с рейтингом Metascore 43, лишь немного отставая от последнего места Clive ‘N’ Wrench с 50 баллами. Версия Gollum для PS5 была принята еще хуже: последнее 296 место в списке с рейтингом 38. Игра также занимает последнее 213 место в списке OpenCritic, получив 40 баллов. Вот некоторые отзывы:

«Неоригинальный, неинтересный и принципиально сломанный приключенческий стелс-боевик, который не расскажет ничего занимательного о фентезийном мире Толкина», — The Guardian. «The Lord of the Rings:Gollum — это беспорядочная игра с возмутительно устаревшим дизайном уровней, неуклюжим управлением, полным отсутствием оптимизации, грязной и невыразительной графикой и унылым сюжетом», — Push Square. «От утомительного, повторяющегося игрового процесса до плохо построенного повествования — это часть Средиземья, которую вам никогда не следует исследовать», — PCGamesN.

После нескольких задержек Nacon и Daedalic Entertainment сегодня выпустили The Lord of the Rings: Gollum для ПК, PlayStation и Xbox, версия для Nintendo Switch запланирована на конец этого года. Действие игры происходит параллельно с событиями, описанными в «Братстве Кольца». Это приключенческая игра, в которой тот самый Голлум ищет то самое кольцо Кольца. История переносит игроков в несколько регионов Средиземья и включает знакомых персонажей из книг Дж. Р. Р. Толкина.

Источник: VGС