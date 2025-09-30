"Властелин колец" получит AAA-игру за $100 млн: в разработке конкурент Hogwarts Legacy

Инсайдеры поговаривают, что «Властелин колец» готовится вернуться на экраны — но в руках придется держать не бутерброды, а джойстик или клавиатуру с мышкой. Проект описывают, как конкурента Hogwarts Legacy.

Неанонсированная масштабная игра по мотивам легендарной вселенной находится в разработке. На данный момент бюджет экшна от третьего лица составляет около $100 млн. Источники сообщают, что в процесс вовлечены владелец прав на игры по «Властелину колец» — компания Embracer — и студия Revenge. А вот часть финансирования предоставляет Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIO). Якобы официально сделку могут объявить уже на следующей неделе, хотя ни одна из сторон отказывается комментировать ситуацию.

«Мы не комментируем слухи или спекуляции», — ответили в Embracer.

Деталей о самой игре немного. Сейчас трудно предполагать, что именно имелось в виду под «конкуренцией с Hogwarts Legacy»: размах игровой вселенной, сиквел или вообще посторонняя история и тому подобное. Если вспомнить Hogwarts Legacy, то она стала самым успешным релизом 2023 года в США и получила статус бестселлера №1. Для Warner Bros. пока продолжение магической RPG является приоритетным проектом, хотя потратить деньги на DLC и «режиссерскую» версию они побоялись.

А вот игровая история франшизы «Властелин колец» в последние годы складывалась не слишком удачно. Например, The Lord of the Rings: Gollum стала худшей игрой года на Metacritic и OpenCritic. Она в 2023-м провалилась настолько, что студия отменила следующий проект и полностью вышла из разработки игр. Новая Tales of the Shire, которая напоминает смесь Animal Crossing со Stardew Valley, так же не стала хитом. Хотя назвать ее провалом было бы ложью, потому что отзывы в основном смешанные. Так что успех возможной ААА-игры под большим вопросом.

В то же время Embracer давно намекала на возвращение большой игры в мире Средиземья. Более года назад компания заявила, что работает над несколькими прототипами новых проектов. Руководитель направления «Властелин колец» Ли Гиншар открыто говорил о желании «возродить игры по этой франшизе».

Параллельно Embracer сотрудничает с Amazon Games над новой MMO. А в сфере кино компания вместе с Warner Bros. Pictures и New Line Cinema работает над несколькими будущими фильмами. Включая с «Охотой на Голлума», который снимет Энди Серкис — тот самый актер, сыгравший Голлума в трилогии Питера Джексона. А также туда вернутся две большие звезды.

За десятилетия серия подарила немало заметных игр — от классических адаптаций фильмов и упоминавшихся Lego-версий до Shadow of Mordor. Однако с закрытием студии Monolith дальнейшее развитие серии затормозилось. Новый проект с бюджетом $100 млн может стать шансом на перезапуск большой игровой ветки «Властелина колец», хотя на фоне других посредственных тайтлов появляются опасения.

