Новости IT-бизнес 19.06.2024 в 14:53 comment views icon

Все на ИИ. Украина — вторая по количеству компаний искусственного интеллекта среди стран Центральной и Восточной Европы

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Инвестиционная группа Roosh, крупнейшее украинское ИИ-комьюнити AI HOUSE и Минцифры исследовали экосистему искусственного интеллекта Украины — собрали главные тезисы из отчёта.

  • За последние 10 лет количество AI/ML-специалистов в Украине выросло в 5 раз и сейчас достигает 5 200 человек.
  • Самые распространенные профессии среди специалистов — Data Scientists и ML Engineers, которые составляют 63% от всех специалистов в индустрии (именно в этих направлениях предлагаются самые высокие заработные платы среди всех IТ-специальностей в стране).
  • В AI/ML-отрасли Украины чаще всего встречаются специалисты в возрасте от 21 до 25 лет.

Все на ШІ. Україна — друга за кількістю компаній штучного інтелекту серед країн Центральної та Східної Європи

  • Число IT-компаний увеличилось вдвое за последние 10 лет, а количество компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, в 2023 году достигло 243 (они привлекли более $10,8 млн венчурных инвестиций).
  • С 2019 года две украинские ИИ-компании стали единорогами (Grammarly и People.ai). Три крупнейших стартапа оцениваются в более чем $14.5 млрд.
  • В целом Украина занимает второе место по количеству ИИ-компаний среди стран Центральной и Восточной Европы (только за последние 4 года таких зарегистрировалось 34).
  • По сравнению с остальной Европой Украина имеет более высокую концентрацию ИИ-стартапов в маркетинге, гейминге и программном обеспечении для бизнеса.

Все на ШІ. Україна — друга за кількістю компаній штучного інтелекту серед країн Центральної та Східної Європи

  • 55% офисов украинских ИИ-компаний находятся в Киеве, где сконцентрирован самый большой пул талантов — 47.5%.

55% офісів українських ШІ-компаній знаходяться у Києві, де сконцентровано найбільший пул талантів – 47.5%.

  • С начала полномасштабной войны в Украине значительно увеличилось количество defense tech стартапов, использующих ИИ-решения.

З початку повномасштабної війни значно збільшилась кількість defense tech стартапів, що використовують ШІ-рішення.

 

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить