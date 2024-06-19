Все на ИИ. Украина — вторая по количеству компаний искусственного интеллекта среди стран Центральной и Восточной Европы

Инвестиционная группа Roosh, крупнейшее украинское ИИ-комьюнити AI HOUSE и Минцифры исследовали экосистему искусственного интеллекта Украины — собрали главные тезисы из отчёта.

За последние 10 лет количество AI/ML-специалистов в Украине выросло в 5 раз и сейчас достигает 5 200 человек.

Самые распространенные профессии среди специалистов — Data Scientists и ML Engineers, которые составляют 63% от всех специалистов в индустрии (именно в этих направлениях предлагаются самые высокие заработные платы среди всех IТ-специальностей в стране).

В AI/ML-отрасли Украины чаще всего встречаются специалисты в возрасте от 21 до 25 лет.

Число IT-компаний увеличилось вдвое за последние 10 лет, а количество компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, в 2023 году достигло 243 (они привлекли более $10,8 млн венчурных инвестиций).

С 2019 года две украинские ИИ-компании стали единорогами (Grammarly и People.ai). Три крупнейших стартапа оцениваются в более чем $14.5 млрд.

В целом Украина занимает второе место по количеству ИИ-компаний среди стран Центральной и Восточной Европы (только за последние 4 года таких зарегистрировалось 34).

По сравнению с остальной Европой Украина имеет более высокую концентрацию ИИ-стартапов в маркетинге, гейминге и программном обеспечении для бизнеса.

55% офисов украинских ИИ-компаний находятся в Киеве, где сконцентрирован самый большой пул талантов — 47.5%.

С начала полномасштабной войны в Украине значительно увеличилось количество defense tech стартапов, использующих ИИ-решения.

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