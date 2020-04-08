Все новые смартфоны с Android 11 должны поддерживать функцию «бесшовных обновлений»





В Android 7.0 Nougat, выпущенной в 2016 году, компания Google добавила полезное новшество — поддержку так называемых « бесшовных обновлений» (seamless updates или A/B updates). Смартфоны Pixel получили ее сразу, а затем OnePlus, Samsung и некоторые другие производители добавили поддержку этой функциональности в своих моделях. И вот спустя четыре года Google решила включить поддержку незаметных обновлений в список требований к новым устройствам, которые будут поставляться на рынок с ОС Android 11.

Для тех, кто впервые слышит об этой функции, отметим, что работает она ровно так, как подсказывает логика — как только появляется свежее обновление прошивки, оно автоматически загружается и устанавливается в фоновом режиме, не мешая продолжать пользоваться устройством. Что же касается технических подробностей реализации этой функции, в памяти создается копия раздела текущей версии операционной системы, куда и устанавливается апдейт. После установки пользователь получает сообщение о необходимости выполнить перезагрузку, чтобы переключиться на новую прошивку. В то же время эта перезагрузка по времени длится столько же, сколько обычная перезагрузка. А если в процессе обновления что-то идет не так, как это часто бывает, то вместо « кирпича» вы получаете смартфон с предыдущей версией операционной системы.

Очевидный недостаток этой функции — она требует дополнительное пространство для создания копий разделов и, возможно, поэтому многие производители отказались от ее реализации.

Как бы там ни было, с выпуском Android 11 компания Google намерена сделать бесшовные обновления обязательными для всех новых устройств, претендующих на лицензию Google Mobile Service (GMS). На это указывают соответствующие изменения в коде AOSP Gerrit (настройка Vendor Test Suite). То есть, на практике мы получим больше смартфонов с Android 11, умеющих обновляться незаметно.

Источник: XDA