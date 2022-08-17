«Все по 10%» — Правительство разрабатывает новую налоговую модель и рассчитывает перейти на нее в ближайшие месяцы

В Офисе Президента активно обсуждают потенциальную налоговую реформу и новую модель, которая предусматривает ряд крупных изменений для бизнеса и обычных граждан, поскольку, если она будет утверждена, изменятся ставки всех основных налогов. Об этой модели, которая называется «10–10–10» (для упрощения, назовем ее «все по 10%»), замглавы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал в интервью Forbes.

Что именно предполагает потенциальная налоговая реформа и новая модель?

отмена ЕСВ;

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 3%;

снижение ставки основных налогов: налог на прибыль — 10% (вместо 18%), НДФЛ — 10% (вместо 18% и 25% к сумме превышения над налогооблагаемой базой в размере 10 минзарплат), НДС — 10 % (вместо 20%);

почти полная отмена всех льгот;

усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

По словам Ростислава Шурмы, инициатива не уникальна, в частности, в США ответственность за нарушение налогового законодательства является едва ли не самой большой среди всех возможных правонарушений.

Пока нет четкого понимания, как новая модель повлияет на льготные условия налогообложения «Дія.City» и учитывает ли она интересы ФОП в IT, которые активно используют упрощенную систему налогообложения с уплатой ЕСВ и ставкой налога на прибыль в размере 5%. Это вопросы, на которые пока нет ответов.

Чиновники пока не пришли к согласию по поводу внедрения изменений налогового законодательства. В то же время Ростислав Шурма выразил надежду, что в конце концов они придут к согласию и новая налоговая модель будет принята в ближайшие месяцы — полгода. По его словам, более быстрому внедрению налоговой модели мешает неопределенность с поступлениями в бюджет в ближайший год. Он подчеркнул, что сейчас бюджет несбалансирован, сейчас собственными доходами Украина закрывает только 30% своих потребностей по финансированию бюджета.

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В августе в интервью Forbes министр финансов Сергей Марченко отверг идею уменьшения налоговой нагрузки в военное время. Он также анонсировал введение нового сбора на импорт — так правительство хочет снизить спрос на импортные товары и давление на гривну.