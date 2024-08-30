«Все пошло наперекосяк»: Джордж Мартин готовит сокрушительную критику сериала «Дом дракона»

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Кажется, в этом доме слишком много драконов и мало Мартина.

Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которых сняли «Игру престолов», планирует поделиться своими мыслями о проблемах сериала «Дом дракона».

В своем блоге писатель сообщил, что недавно вернулся из путешествия за границу. Из-за этого он не имел возможности высказать свое мнение о втором сезоне «Дома дракона» — приквеле «Игры престолов», который завершился в начале августа.

Мартин намекнул на свое недовольство сериалом.

«Я не с нетерпением жду публикации, которые мне придется написать обо всем, что пошло наперекосяк в «Доме дракона»… Но я должен это сделать, и я сделаю», — отметил автор.

Хотя писатель не раскрыл деталей своей критики, его фраза «все, что пошло наперекосяк» вряд ли свидетельствует о положительном отношении. Для сравнения, портал IGN оценил второй сезон «Дом дракона» на 7 баллов из 10. Рецензенты отметили: «Второй сезон «Дома дракона» состоит из удивительных компонентов и замечательных эпизодов, но его сдерживает слишком медленный темп».

Онлайн-курс Digital Marketing від Mate academy. Станьте високооплачуваним спеціалістом завдяки курсу Digital Marketer та почніть карʼєру в IT з нуля. Отримати знижку на курс

Ранее Мартин уже указывал на ошибку в «Доме дракона», связанную с гербом Таргариенов. Он заметил, что «кто-то недоработал», ведь дракон на флаге имел четыре ноги вместо двух.

Источник: IGN

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.