Новости Кино 30.08.2024 в 19:03 comment views icon

«Все пошло наперекосяк»: Джордж Мартин готовит сокрушительную критику сериала «Дом дракона»

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Ігор Панченко

Автор новостей

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Кажется, в этом доме слишком много драконов и мало Мартина.

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Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которых сняли «Игру престолов», планирует поделиться своими мыслями о проблемах сериала «Дом дракона».

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В своем блоге писатель сообщил, что недавно вернулся из путешествия за границу. Из-за этого он не имел возможности высказать свое мнение о втором сезоне «Дома дракона» — приквеле «Игры престолов», который завершился в начале августа.

Мартин намекнул на свое недовольство сериалом.

«Я не с нетерпением жду публикации, которые мне придется написать обо всем, что пошло наперекосяк в «Доме дракона»… Но я должен это сделать, и я сделаю», — отметил автор.

Хотя писатель не раскрыл деталей своей критики, его фраза «все, что пошло наперекосяк» вряд ли свидетельствует о положительном отношении. Для сравнения, портал IGN оценил второй сезон «Дом дракона» на 7 баллов из 10. Рецензенты отметили: «Второй сезон «Дома дракона» состоит из удивительных компонентов и замечательных эпизодов, но его сдерживает слишком медленный темп».

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Ранее Мартин уже указывал на ошибку в «Доме дракона», связанную с гербом Таргариенов. Он заметил, что «кто-то недоработал», ведь дракон на флаге имел четыре ноги вместо двух.

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Источник: IGN

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