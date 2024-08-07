Создатели сериала «Дом дракона» ответили на хейт финального эпизода: «Мы просто хотели бросить вызов фанатам»

Раздел Кино выходит при поддержке ?

На данный момент восьмой эпизод второго сезона сериала «Дом дракона» получил худшую оценку в истории шоу.

Зрители ожидали мощную битву в финале, однако вместо этого получили много растянутых диалогов и интриг. Некоторые называли последний эпизод «70-минутным трейлером к третьему сезону».

В настоящее время финал второго сезона сериала «Дом дракона» получил 48% «свежести» на Rotten Tomatoes (самая низкая оценка в истории шоу) и 6.3 на IMDb (но эти баллы все еще выше рейтинга последнего эпизода «Игры престолов» с 4.0). Вместе с тем, последний эпизод второго сезона собрал большую аудиторию из 8,9 млн зрителей, что на 14% выше просмотров премьеры.

Режиссер сериала Гита Васант Патель в интервью New York Post заявила, что шоураннеры хотели пойти по пути, отличному от книг, и «бросить вызов поклонникам».

«Я знаю, что во Вселенной финал сезона — это главное. У вас есть куча драконов, которые воюют в небе. И мне это нравится», — говорит Патель. «Но я поддерживаю прекрасное видение Райана Кондала в этом эпизоде, который хотел бросить вызов этим ожиданиям с помощью действительно сильного драматического рассказа».

Патель добавила, что почувствовала этот вызов и надеется, что большинство зрителей получили подобные эмоции.

Сам Кондал на пресс-конференции в понедельник (через Vulture) сказал, что отложил великую битву в Узком море на следующий сезон, «чтобы дать ей время и пространство, которых она заслуживает».

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

«Как шоураннеру, мне всегда приходится балансировать между повествованием и ресурсами, чтобы рассказать эту историю», — сказал он.

Кондал сказал, что сценаристам пришлось «перебалансировать» историю романа «Пламя и кровь» (книга Джорджа Мартина, которую адаптируют для «Дома дракона»), чтобы она соответствовала текущему сезону и следующим двум.

Он также пообещал, что война «действительно станет актуальной» в третьем сезоне (его производство стартует в 2025 году, в то время как четвертый сезон завершит историю).

«Шоу настолько сложное, что мы действительно снимаем несколько полнометражных фильмов каждый сезон, поэтому я прошу прощения за ожидания», — сказал Кондал.

Ранее Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что в разработке находится сразу семь шоу из вселенной «Игры престолов»: в частности «10 000 кораблей», сериал про Эйгона Завоевателя и «Рыцарь семи королевств».

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.