Финал второго сезона сериала «Дом дракона» получил самые низкие оценки в истории шоу — хотя привлек рекордные 8,9 млн зрителей

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В воскресенье дебютировал финальный эпизод второго сезона сериала «Дом дракона», который, по данным HBO, привлек 8,9 млн зрителей Данные для США на телевидении и цифровых платформах — это самая большая аудитория в сезоне, которая демонстрирует рост на 14% по сравнению с первым эпизодом.

В то же время показатели все еще ниже за премьеру первого сезона с почти 10 млн. зрителей, которая стала крупнейшей со времен завершения «Игры престолов» в мае 2019 года. Если учитывать общие показатели, то аудитория второго сезона снизилась на 22% по сравнению с первым после премьеры.

Зрители тем временем не оценили финал второго сезона, если учитывать рейтинг от Rotten Tomatoes: сейчас у восьмого эпизода всего 50% «свежести» (самая низкая оценка в истории сезона и, вероятно, для всего шоу).

В комментариях зрители вспоминают большое количество диалогов и интриг в финале и вместе с тем отсутствие хотя бы одной битвы. По сути восьмой эпизод стал «70-минутным трейлером третьего сезона», а сам второй сезон растянули на подготовку к войне, которую так и не увидели.

House of the Dragon Season 2 pic.twitter.com/PBUPzwENUV — Colin Bosco (@Bosco_Dash) August 5, 2024

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«Дом дракона» — это приквел хитовой «Игры престолов», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Сюжет показывает борьбу зеленых и черных Таргариенов за трон — события, происходящие за 200 лет до событий «Игры престолов». Сейчас шоуранеры анонсировали, что сериал завершится четвертым сезоном, а разработка третьего стартует «в начале 2025 года».

Ранее Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что в разработке находится сразу семь шоу из вселенной «Игры престолов»: в частности«10 000 кораблей», сериал про Эйгона Завоевателя и «Рыцарь семи королевств».

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