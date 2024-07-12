Джордж Мартин говорит, что «Игра престолов» исказила герб Таргариенов

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Автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин говорит, что сериалы HBO «Игра престолов» и «Дом дракона» неверно изобразили символ Таргариенов.

Мартин изложил собственный взгляд на драконов, присутствующих в «Игре престолов». Он говорит, что они созданы реалистично, поэтому у них две ноги «не четыре, никогда не четыре», а не четыре — как у летучих мышей, птиц, крылатых динозавров и всех других настоящих животных. «Ни одно животное, когда-либо жившее на Земле, не имело шести конечностей», — написал Мартин.

Он создал символ Таргариенов в виде дракона с двумя ногами и двумя крыльями (и тремя головами, но это символическое отражение Эйгона Завоевателя и его двух сестер).

«Игра престолов» рисовала правильных двуногих драконов в первых четырех сезонах и большей части пятого. Но когда появился флот Дейнерис, на всех парусах были изображены четвероногие драконы.

«Кто-то, видимо, сделал неаккуратно. Или кто-то открыл книгу по геральдике и прочитал ее ровно столько, чтобы все испортить. Отрывочные знания — опасная вещь», — добавил писатель.

Популярность сериала «Игра престолов» даже привела к созданию нескольких новых обложек книг Мартина с неправильным гербом Таргариенов, который проник и в «Дом дракона».

«Через несколько лет «Дом дракона» решил, что геральдика должна соответствовать «Игре престолов», но они выбрали плохую сигилу. Этот звук, который вы слышали, был моим криком: «нет, нет, нет». Эти проклятые лишние ноги даже попали на обложки моих книг, несмотря на мои настойчивые возражения», — пишет Мартин.

Возможно, «крик» Джорджа Мартина можно услышать в следующем спин-оффе «Игры престолов», «Рыцарь семи королевств». Сериал ожидается в конце 2025 года и рассказывает о сэре Данкане Высоком и Эйгоне V Таргариене примерно за 100 лет до начала основного сериала.

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Источник: IGN

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