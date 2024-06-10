Популярность игр Fallout значительно возросла после телевизионного сериала, который вышел ранее в этом году. Команда разработчиков Fallout 76 намерена воспользоваться этим преимуществом и предложит игрокам следующее большое расширением.

Расширение под названием Skyline Valley фактически впервые расширит карту игры, представив новый регион Shenandoah на юге. В Bethesda говорят, что игроки исследуют причину электрической бури и раскроют тайну Хранилища 63, где они встретятся с его обитателями и откроют для себя шокирующий новый вид гуля — Затерянного.

Разработчики опубликовали трейлер расширения Skyline Valley, который позволяет ознакомиться с некоторыми его особенностями. Также раскрывается дата выхода расширения — 12 июня 2024 года.

Более того, разработчики обещают, что в следующем году игроки получат возможность играть за гуля. Гули ранее встречались в различных частях серии как антагонисты или компаньоны, но играть за них можно было только с помощью модов. Теперь это будет официальная возможность от разработчиков.

Продюсер Bethesda Билл ЛаКосте поделился некоторыми подробностями новой возможности. Игроки смогут смениться на гуля на уровне 50, что даст уникальные преимущества, такие как устойчивость к радиации и другие карты бонусов, присущие гулям. Но выбор гуля также будет иметь некоторые недостатки. Фракции, которые не любят гулей, такие как Братство стали, не захотят работать с персонажем. Это даже повлияет на конец главного квеста. Также можно попрощаться со всеми продавцами, связанными с Братством. И еще это повлияет на возможность использования «кровавых сборок», которые предоставляют существенные бонусы при получении радиационного урона и низком уровне здоровья.

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Источник: The Verga, PCgamer