Новости Технологии 05.06.2025 в 17:17 comment views icon

Встроенная видеокарта Intel побила мировой рекорд разгона GPU по частоте

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Андрій Русанов

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Оверклокер SkatterBencher совершил побил мировой рекорд частоты GPU, но обошелся при этом без дискретной видеокарты. Достаточно было процессора Intel.

В роли подопытного оказался чип Core Ultra 9 285K. Его встроенная графика работала на невероятной частоте 4,25 ГГц с напряжением на уровне 1,7 В. Температура во время разгона составляла -170°C благодаря жидкому азоту.

Ранее оверклокеры обнаружили, что процессоры Arrow Lake может похвастаться значительным потенциалом разгона, даже несмотря на то, что их производительность в обычном состоянии считается посредственной. Ранее SkatterBencher достигал на этих чипах частоты GPU 3,1 ГГц с 1,3 В.

Вбудована відеокарта Intel побила світовий рекорд розгону GPU за частотою

Тактовая частота встроенной графики в Arrow Lake базируется на половине опорной частоты процессора, которая по умолчанию составляет 100 МГц. Затем это значение умножается на коэффициент GT, обычно в 40 раз, что приводит к рабочей частоте 2 ГГц или теоретическому максимуму 4,25 ГГц с множителем 85x.

SkatterBencher обнаружил, что Arrow Lake значительно лучше разгоняется с увеличением охлаждения. С 1,3 В и 30°C чип достигал 3,1 ГГц, а 3,6 ГГц удалось достичь с охлаждением до -150°C. Тогда оверклокер установил цель в 1,6-1,7 В с -170°C, чтобы преодолеть барьер в 4 ГГц. Однако, как было установлено ранее, с температурами ниже -100°C система часто не загружается. Несмотря на это на материнской плате Asus ROG Z890 Apex в сочетании с оперативной памятью DDR5-8600 SkatterBencher достиг рекордной частоты 4,25 ГГц, зафиксированной в GPU-Z.

Чтобы провести тесты в бенчмарках и играх, настройки были снижены до 3,9 ГГц 1,6 В и -160°C. Разгон привел к существенному улучшению производительности. В Novabench встроенная видеокарта показала почти вдвое большую производительность, чем при стандартных настройках. Игровые бенчмарки показали скачок с 50 FPS до 86 FPS в Counter-Strike 2 и повышение с 25 FPS до 42 FPS в Black Myth: Wukong. С частотой свыше 4 ГГц дальнейший прирост производительности был незначительным.

Источник: Tom’s Hardware

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