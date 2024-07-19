Второй сезон сериала «Фоллаут» / Fallout уже имеет «готовый сценарий», который продолжит историю первого

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Руководитель Amazon MGM Studios Дженнифер Салке и глава телевизионного отдела Вернон Сандерс рассказали о состоянии готовности второго сезона сериала «Фоллаут» / Fallout, который идет по графику, если не опережает его.

Вернон Сандерс говорит, что подготовка сериала идет хорошо, и, по его мнению, опережает график. Конкретная дата выхода пока неизвестна.

«Нам повезло, потому что видение было все время. Я думаю, что мы опережаем график с точки зрения возможности запустить второй сезон. У нас еще нет точной даты запуска, но мы уже получили сценарии, и я думаю, что поклонникам первого сезона действительно понравится то, что мы собираемся сделать во втором сезоне».

Дженнифер Салке прокомментировала слухи о переходе сериала в формат антологии. Некоторые поклонники считают, что это позволит сценаристам шире исследовать мир сериала.

«Я видела некоторые разговоры о том, будет ли это антология. В этом есть много «дверей», через которые мы могли бы пройти, чтобы раскрыть красоту IP. Но мы полностью посвящены делу, мы все в этом путешествии с персонажами, которых мы встретили и полюбили в первом сезоне».

Сериал «Фоллаут» / Fallout от Amazon получил 16 номинаций «Эмми». Его второй сезон получил «зеленый свет» только через неделю после премьеры. Недавно творческая группа намекнула на 5 сезонов.

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Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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