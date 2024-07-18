Эмми-2024: «Сёгун» лидирует с 25 номинациями, а «Фоллаут» претендует на лучший драматический сериал

В ночь против четверга 18 июля американская телевизионная академия объявила номинантов на 76-ю премию Эмми.
Среди стримингов наибольшим количеством номинаций отметился Netflix — 107, тогда как FX оказался на втором с 93, опередив HBO/Max на две позиции.
Большая заслуга в показателях FX принадлежит сериалам «Сёгун», который в этом году стал лидером по количеству номинаций на «Эмми»Рекордные 32 номинации на «Эмми» еще никто не превзошел — они у «Игры престолов». (всего 25, включая претензию на звание лучшего мини-сериала и актерскими номинациями для Хироюки Санады и Анны Савай), и «Медведь» (23 номинации — рекордные для комедийного сериала). Отметим, что в прошлом году комедия FX уже торжествовала на «Эмми», забрав 10 наград.
Что касается Netflix, то большие цифры ему принесли «Оленёнок» (11 номинаций), «Корона» (18) и «Рипли» (13). HBO/Max получил 17 номинаций за «Хитрости» и 19 за четвертый сезон «Настоящего детектива», а Apple TV+ получил в общей сложности 70 номинаций благодаря сериалам «Уроки химии», «Утреннее шоу» и «Медленные лошади».
У Amazon Prime Video относительно скромные 37 номинаций, где 16 принес хитовый «Фоллаут», который экранизировал игру с одноименным названием (кстати, в прошлом году другая игровая экранизация, «Одни из нас», заработала 24 номинации, но не получила ни одной победы в основных категориях). «Фоллаут» претендует на звание лучшего драматического сериала и на актерскую награду для Уолтона Хоггинса.
Компания Walt Disney получила 183 номинации «Эмми» (если учитывать общие показатели ABC, FX, Disney+ и Hulu), что стало наибольшим количеством за всю ее историю.
76-я церемония вручения премии «Эмми» выйдет в эфир на ABC 15 сентября.
Список номинантов на «Эмми-2024» (основные категории)
Лучший драматический сериал
- «Корона» (Netflix)
- «Фоллаут» (Prime Video)
- «Позолоченный век» (Max)
- «Утреннее шоу» (Apple TV+)
- «Мистер и миссис Смит» (Prime Video)
- «Сёгун» (FX)
- «Медленные лошади» (Apple TV+)
- «Проблема 3 тел» (Netflix)
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа Эбботт» (ABC)
- «Медведь» (FX)
- «Умерь свой энтузиазм» (Max)
- «Хитрости» (Max)
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
- «Палм-Рояль» (Apple TV+)
- «Reservation Dogs» (FX)
- «Чем мы заняты в тени» (FX)
Лучший мини-сериал или сериал-антология
- «Олененок» (Netflix)
- «Фарго» (FX)
- «Уроки химии» (Apple TV+)
- «Рипли» (Netflix)
- «Настоящий детектив» (Max)
Лучший актер драматического сериала
- Идрис Эльба («Перехваченный рейс»)
- Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
- Уолтон Гоггинс («Фоллаут»)
- Гэри Олдмен («Медленные лошади»)
- Хироюки Санада («Сёгун»)
- Доминик Уэст («Корона»)
Лучшая актриса драматического сериала
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
- Кэрри Кун («Позолоченный век»)
- Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
- Анна Савай («Сёгун»)
- Имельда Стонтон («Корона»)
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
Лучший актер комедийного сериала
- Мэтт Берри («Чем мы заняты в тенях»)
- Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Д’Фараон Вун-А-Тай («Псы резервации»)
Лучшая актриса комедийного сериала
- Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Майя Рудольф («Большие деньги»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Кристен Виг («Палм-Рояль»)
Лучший актер мини-сериала или сериала-антологии
- Мэтт Бомер («Попутчики»)
- Ричард Гэд («Олененок»)
- Джон Хэм («Фарго»)
- Том Голандер («Вражда»)
- Эндрю Скотт («Рипли»)
Лучшая актриса мини-сериала или сериала-антологии
- Джоди Фостер («Настоящий детектив»)
- Бри Ларсон («Уроки химии»)
- Джуно Темпл («Фарго»)
- София Вергара («Гризельда»)
- Наоми Уоттс («Вражда»)
Лучшее анимационное шоу
- «Голубоглазый самурай»
- «Закусочная Боба»
- «Царство падальщиков»
- «Симпсоны»
- «Люди Икс ’97»
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