Эмми-2024: «Сёгун» лидирует с 25 номинациями, а «Фоллаут» претендует на лучший драматический сериал

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В ночь против четверга 18 июля американская телевизионная академия объявила номинантов на 76-ю премию Эмми.

Среди стримингов наибольшим количеством номинаций отметился Netflix — 107, тогда как FX оказался на втором с 93, опередив HBO/Max на две позиции.

Большая заслуга в показателях FX принадлежит сериалам «Сёгун», который в этом году стал лидером по количеству номинаций на «Эмми» Рекордные 32 номинации на «Эмми» еще никто не превзошел — они у «Игры престолов». (всего 25, включая претензию на звание лучшего мини-сериала и актерскими номинациями для Хироюки Санады и Анны Савай), и «Медведь» (23 номинации — рекордные для комедийного сериала). Отметим, что в прошлом году комедия FX уже торжествовала на «Эмми», забрав 10 наград.

Что касается Netflix, то большие цифры ему принесли «Оленёнок» (11 номинаций), «Корона» (18) и «Рипли» (13). HBO/Max получил 17 номинаций за «Хитрости» и 19 за четвертый сезон «Настоящего детектива», а Apple TV+ получил в общей сложности 70 номинаций благодаря сериалам «Уроки химии», «Утреннее шоу» и «Медленные лошади».

У Amazon Prime Video относительно скромные 37 номинаций, где 16 принес хитовый «Фоллаут», который экранизировал игру с одноименным названием (кстати, в прошлом году другая игровая экранизация, «Одни из нас», заработала 24 номинации, но не получила ни одной победы в основных категориях). «Фоллаут» претендует на звание лучшего драматического сериала и на актерскую награду для Уолтона Хоггинса.

Компания Walt Disney получила 183 номинации «Эмми» (если учитывать общие показатели ABC, FX, Disney+ и Hulu), что стало наибольшим количеством за всю ее историю.

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76-я церемония вручения премии «Эмми» выйдет в эфир на ABC 15 сентября.

Список номинантов на «Эмми-2024» (основные категории)

Лучший драматический сериал

«Корона» (Netflix)

«Фоллаут» (Prime Video)

«Позолоченный век» (Max)

«Утреннее шоу» (Apple TV+)

«Мистер и миссис Смит» (Prime Video)

«Сёгун» (FX)

«Медленные лошади» (Apple TV+)

«Проблема 3 тел» (Netflix)

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа Эбботт» (ABC)

«Медведь» (FX)

«Умерь свой энтузиазм» (Max)

«Хитрости» (Max)

«Убийства в одном здании» (Hulu)

«Палм-Рояль» (Apple TV+)

«Reservation Dogs» (FX)

«Чем мы заняты в тени» (FX)

Лучший мини-сериал или сериал-антология

«Олененок» (Netflix)

«Фарго» (FX)

«Уроки химии» (Apple TV+)

«Рипли» (Netflix)

«Настоящий детектив» (Max)

Лучший актер драматического сериала

Идрис Эльба («Перехваченный рейс»)

Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)

Уолтон Гоггинс («Фоллаут»)

Гэри Олдмен («Медленные лошади»)

Хироюки Санада («Сёгун»)

Доминик Уэст («Корона»)

Лучшая актриса драматического сериала

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

Кэрри Кун («Позолоченный век»)

Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)

Анна Савай («Сёгун»)

Имельда Стонтон («Корона»)

Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Лучший актер комедийного сериала

Мэтт Берри («Чем мы заняты в тенях»)

Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)

Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Д’Фараон Вун-А-Тай («Псы резервации»)

Лучшая актриса комедийного сериала

Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)

Айо Эдебири («Медведь»)

Селена Гомес («Убийства в одном здании»)

Майя Рудольф («Большие деньги»)

Джин Смарт («Хитрости»)

Кристен Виг («Палм-Рояль»)

Лучший актер мини-сериала или сериала-антологии

Мэтт Бомер («Попутчики»)

Ричард Гэд («Олененок»)

Джон Хэм («Фарго»)

Том Голандер («Вражда»)

Эндрю Скотт («Рипли»)

Лучшая актриса мини-сериала или сериала-антологии

Джоди Фостер («Настоящий детектив»)

Бри Ларсон («Уроки химии»)

Джуно Темпл («Фарго»)

София Вергара («Гризельда»)

Наоми Уоттс («Вражда»)

Лучшее анимационное шоу

«Голубоглазый самурай»

«Закусочная Боба»

«Царство падальщиков»

«Симпсоны»

«Люди Икс ’97»

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