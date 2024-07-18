Новости Кино 18.07.2024 в 10:22 comment views icon

Эмми-2024: «Сёгун» лидирует с 25 номинациями, а «Фоллаут» претендует на лучший драматический сериал

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Эмми-2024: «Сёгун» лидирует с 25 номинациями, а «Фоллаут» претендует на лучший драматический сериал

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В ночь против четверга 18 июля американская телевизионная академия объявила номинантов на 76-ю премию Эмми.

Среди стримингов наибольшим количеством номинаций отметился Netflix — 107, тогда как FX оказался на втором с 93, опередив HBO/Max на две позиции.

Большая заслуга в показателях FX принадлежит сериалам «Сёгун», который в этом году стал лидером по количеству номинаций на «Эмми»Рекордные 32 номинации на «Эмми» еще никто не превзошел — они у «Игры престолов». (всего 25, включая претензию на звание лучшего мини-сериала и актерскими номинациями для Хироюки Санады и Анны Савай), и «Медведь» (23 номинации — рекордные для комедийного сериала). Отметим, что в прошлом году комедия FX уже торжествовала на «Эмми», забрав 10 наград.

Что касается Netflix, то большие цифры ему принесли «Оленёнок» (11 номинаций), «Корона» (18) и «Рипли» (13). HBO/Max получил 17 номинаций за «Хитрости» и 19 за четвертый сезон «Настоящего детектива», а Apple TV+ получил в общей сложности 70 номинаций благодаря сериалам «Уроки химии», «Утреннее шоу» и «Медленные лошади».

У Amazon Prime Video относительно скромные 37 номинаций, где 16 принес хитовый «Фоллаут», который экранизировал игру с одноименным названием (кстати, в прошлом году другая игровая экранизация, «Одни из нас», заработала 24 номинации, но не получила ни одной победы в основных категориях). «Фоллаут» претендует на звание лучшего драматического сериала и на актерскую награду для Уолтона Хоггинса.

Компания Walt Disney получила 183 номинации «Эмми» (если учитывать общие показатели ABC, FX, Disney+ и Hulu), что стало наибольшим количеством за всю ее историю.

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76-я церемония вручения премии «Эмми» выйдет в эфир на ABC 15 сентября.

Список номинантов на «Эмми-2024» (основные категории)

Лучший драматический сериал

  • «Корона» (Netflix)
  • «Фоллаут» (Prime Video)
  • «Позолоченный век» (Max)
  • «Утреннее шоу» (Apple TV+)
  • «Мистер и миссис Смит» (Prime Video)
  • «Сёгун» (FX)
  • «Медленные лошади» (Apple TV+)
  • «Проблема 3 тел» (Netflix)

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа Эбботт» (ABC)
  • «Медведь» (FX)
  • «Умерь свой энтузиазм» (Max)
  • «Хитрости» (Max)
  • «Убийства в одном здании» (Hulu)
  • «Палм-Рояль» (Apple TV+)
  • «Reservation Dogs» (FX)
  • «Чем мы заняты в тени» (FX)

Лучший мини-сериал или сериал-антология

  • «Олененок» (Netflix)
  • «Фарго» (FX)
  • «Уроки химии» (Apple TV+)
  • «Рипли» (Netflix)
  • «Настоящий детектив» (Max)

Лучший актер драматического сериала

  • Идрис Эльба («Перехваченный рейс»)
  • Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
  • Уолтон Гоггинс («Фоллаут»)
  • Гэри Олдмен («Медленные лошади»)
  • Хироюки Санада («Сёгун»)
  • Доминик Уэст («Корона»)

Лучшая актриса драматического сериала

  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
  • Кэрри Кун («Позолоченный век»)
  • Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
  • Анна Савай («Сёгун»)
  • Имельда Стонтон («Корона»)
  • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Лучший актер комедийного сериала

  • Мэтт Берри («Чем мы заняты в тенях»)
  • Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
  • Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Д’Фараон Вун-А-Тай («Псы резервации»)

Лучшая актриса комедийного сериала

  • Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
  • Айо Эдебири («Медведь»)
  • Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
  • Майя Рудольф («Большие деньги»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)
  • Кристен Виг («Палм-Рояль»)

Лучший актер мини-сериала или сериала-антологии

  • Мэтт Бомер («Попутчики»)
  • Ричард Гэд («Олененок»)
  • Джон Хэм («Фарго»)
  • Том Голандер («Вражда»)
  • Эндрю Скотт («Рипли»)

Лучшая актриса мини-сериала или сериала-антологии

  • Джоди Фостер («Настоящий детектив»)
  • Бри Ларсон («Уроки химии»)
  • Джуно Темпл («Фарго»)
  • София Вергара («Гризельда»)
  • Наоми Уоттс («Вражда»)

Лучшее анимационное шоу

  • «Голубоглазый самурай»
  • «Закусочная Боба»
  • «Царство падальщиков»
  • «Симпсоны»
  • «Люди Икс ’97»
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