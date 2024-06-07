Шоураннер сериала Fallout говорит о пяти сезонах и скорейшем выходе второго

Успех сериала Fallout от Amazon Prime значительно увеличил продажи игр серии и позволил ему легко выйти на второй сезон. Популярность Fallout «чрезвычайно удивила» шоураннера Грэма Вагнера, как он объяснил The Hollywood Reporter. Вагнер также сказал, что создатели имели разговор о создании пяти сезонов сериала, что сейчас кажется очень вероятным.

«Популярность шоу чрезвычайно удивила. Мы не сделали это шоу для всех. Мы сделали это для себя, и это было важной частью подхода. Но никогда не знаешь, как это будет. Мы говорили о миллиарде сезонов как шуточный способ избежать вопроса, потому что мы не контролируем это. Так что мы надеемся закончить каждый сезон в полуудовлетворительной и полуоткрытой форме. Посмотрите, мы говорили о трех сезонах, а мы говорили о пяти сезонах. Учитывая успех шоу, пять внезапно чувствуют себя немного более привлекательными. Но индустрия — это темпераментная вещь, и нам приходится входить в каждый сезон с мыслью: «Это наш последний».

Но когда выйдет второй сезон телешоу Fallout? Грэм Вагнер сказал, что все происходит как можно быстрее, и многие вещи, такие как декорации, активы и визуальные эффекты, готовы с первого сезона.

«У интернета есть интересная привычка делать необязательные заявления обязательными, поэтому я не осмелюсь назвать дату, которая будет вырвана из контекста и размещена на Reddit в течение года или около того. Но мы движемся так быстро, как только можем, и мы уже проделали много тяжелой работы с 1 сезона. У нас есть ассеты, визуальные эффекты, которые уже сделаны. Мы начинаем этот сезон. Мы собираемся крутить педали, чтобы выпустить второй сезон как можно скорее».

Как отмечает Wccftech, второй сезон Fallout может появиться до конца 2025 года, а его действие может происходить в Нью-Вегасе.