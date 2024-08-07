Второй сезон сериала «Властелин колец» раскроет тайны печатей гномов и пустыни Рун, скрытые Толкином

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Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» расскажет о семи кольцах гномов и пустыне Рун, которым Джон Р. Р. Толкин уделил немного внимания. Также есть новые постеры и кадры из сериала.

«Властелин колец: Кольца власти» заполнит пустые промежутки в оригинальной истории. Об этом рассказал шоураннер и сценарист Патрик Маккей в интервью Entertainment Weekly.

«В тексте оригинала есть соблазнительные намеки на то, что кольца гномов на самом деле не контролировали гномов так, как хотелось бы Саурону, но разжигали их жадность. Это приводит нас в кроличью нору: «А если Питер Муллан [играющий короля Дурина III], который сойдет с ума и станет злодеем в Казад-дум во втором сезоне? …. Вся идея создания шоу Второй Эпохи была в том, что это не фиксированная цель, есть огромное пространство для творчества и совершенствования в рамках свободной структуры. Кольца гномов являются отличным примером того, что это такое: «Что именно они сделали?» Как это может повлиять на отношения между отцом и сыном?».

Интересным моментом также должна стать интерпретация пустыни Рун, куда направляются Нори Брендифут (Маркелла Кавена), Поппи Праудфелло (Меган Ричардс) и Незнакомец (Дэниел Вейман).

В произведениях Толкина о пустыне Рун известно лишь то, что там «родились» люди и эльфы, что Саурон некоторое время скрывался там и что двое Голубых волшебников путешествовали туда, пока Гэндальф, Саруман и Радагаст были на западе. Путешествие в пустыню может означать, что Незнакомец — это все же не Гэндальфхотя это наиболее убедительная теория. Соавтор шоу Джей Ди Пейн назвал Рун «чистым листом» от Толкина, который позволяет шоу попасть в место, которое никогда не изображалось.

«Мы большие поклонники «Лоуренса Аравийского», одного из лучших фильмов, когда-либо созданных, и мы любим «Безумного Макса: Дорога гнева». Эти фильмы разворачиваются в огромной пустыне, но в них пустыня чувствуется прекрасной. Мы никогда раньше не видели пустыни в саге «Властелин колец», поэтому идея добавить такую пряность в смесь была для нас действительно захватывающей», — говорит Маккей.

Появились новые кадры второго сезона сериала с Галадриэль, харфутами, Келебримбором и… Сауроном в кандалах.

Также опубликованы два постера сериала, с прекрасной Галадриэль и воинственным Элрондом в броне.

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Увидеть все собственными глазами можно будет начиная с премьеры второго сезона «Властелин колец: Кольца власти» 29 августа. По отзывам в сети, сезон кажется более эпичным и привлекательным, чем предыдущий, но посмотрим.

Источники: Entertainment Weekly, Reactor, X Twitter

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