Тизер сериала «Властелин колец» показал нового мага — возможно, это Саруман

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Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит во Второй эпохе Средиземья, так что персонажей, знакомых по фильмам Джексона, немного. Но внимательные зрители нашли еще одного.

Такие действующие лица, как Галадриэль и Саурон, присутствуют из-за долгой продолжительности жизни. Фанаты нашли в недавнем тизере Amazon Prime Video еще одного долгожителя.

20-секундный тизер второго сезона «Властелин колец: Кольца власти», опубликованный в социальных сетях, показывает неназванного волшебника с характерной бородой в исполнении Киарана Хайндса. Фанаты сразу предположили старого знакомого — Сарумана (или по крайней мере одного из Истари).

Your return to Middle-earth is getting closer. pic.twitter.com/B80M2wLDUz — The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) July 29, 2024

Волшебник, роль которого в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона исполнил сэр Кристофер Ли, был старшим из Истари и до Третьей эпохи не был испорчен злом. Это произошло позже, из-за использования Палантира и общения с Сауроном.

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Некоторые указывают на последний факт как на намек, что перед зрителями не Саруман, а кто-то из других волшебников. Судьбу двух из них Толкин не раскрыл подробно, но известно, что они пытались разрушить власть Саурона на востоке Средиземья, тогда как Гэндальф и Саруман действовали на западе.

Недавно актер Дэниел Уэйман рассказал, что не знает, кто его персонаж Незнакомец, но он тоже является одним из Истари. Вейман говорит, что на этом этапе сериала это не так интересно. Но зрителям интересно, и они подозревают в нем Гэндальфа.

Источник: GamesRadar

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