Тизер сериала «Властелин колец» показал нового мага — возможно, это Саруман

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит во Второй эпохе Средиземья, так что персонажей, знакомых по фильмам Джексона, немного. Но внимательные зрители нашли еще одного.

Такие действующие лица, как Галадриэль и Саурон, присутствуют из-за долгой продолжительности жизни. Фанаты нашли в недавнем тизере Amazon Prime Video еще одного долгожителя.

20-секундный тизер второго сезона «Властелин колец: Кольца власти», опубликованный в социальных сетях, показывает неназванного волшебника с характерной бородой в исполнении Киарана Хайндса. Фанаты сразу предположили старого знакомого — Сарумана (или по крайней мере одного из Истари).

Your return to Middle-earth is getting closer. pic.twitter.com/B80M2wLDUz

— The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) July 29, 2024