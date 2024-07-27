Второй масштабный трейлер сериала «Властелин колец» и подробности о персонажах на Comic-Con

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Amazon Prime представила новый, почти четырехминутный трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» во время Comic-Con в Сан-Диего.

Он начинается с фразы «Саурон видит себя властелином Средиземья», вынесения злой короны и падения колец по лестнице.

Галадриэль подбирает один из них и надевает его на палец, Элронд восклицает «Нет!» в тщетной попытке остановить ее. Позже он говорит: «Когда вы надели кольца, вы стали его приспешниками», очевидно, имея в виду Саурона.

В следующих кадрах Галадриэль отвечает: «Я знаю, ты веришь, что он [кольцо] обманывает меня, но я верю, что он направляет меня». Келебримбор в своей кузнице с «помощью» обновленного Саурона (Аннатара) начинает изготовление других колец — для гномов и людей.

Тем временем харфутка Нари и Незнакомец (который точно Истари и, вероятно, Гэндальф) едут по пустыне сквозь опасности. Незнакомец встречает Тома Бомбадила в поисках ответов о своей миссии и предназначении.

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Можно увидеть загадочных сильных магических существ, тайна которых не была раскрыта в первом сезоне.

Далее показан Балрог в темной бездне.

Принц гномов Дурин IV просит отца, короля Дурина III снять кольцо и получает в ответ удар. Бомбадил продолжает рассказывать незнакомцу, об опасности в Средиземье. А тем временем Келебримбор, разочарованный действиями Саурона, восклицает: «Что ты сделал со мной!». После чего можно видеть пылающие здания эльфов и Саурона, который идет по ним.

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Арог, вождь орков, просит: «Оставь Саурона мне». Затем он вонзает зубастую корону — в кого-то. Далее — сцена битвы: эльф, утыканный стрелами, армия орков готова к штурму, и Элронд в доспехах.

В следующих сценах можно увидеть существ Средиземья , в том числе, старых знакомых: энта и гигантского орла. Субъективно, их реализация не слишком впечатляет и кажется хуже, чем в фильмах «Властелин колец» Питера Джексона. Затем битва поглощает всех.

Вот что говорит официальное описание: «Остерегайтесь обещанных подарков. «Властелин колец: Кольца власти» возвращается 29 августа на Prime Video. Саурон вернулся. Изгнанный Галадриэль, без армии или союзника, поднимающийся Темный Лорд теперь должен полагаться на собственную хитрость, чтобы восстановить свою силу и наблюдать за созданием Колец Власти, которые позволят ему привязать все народы Средиземья к своей зловещей воле. Опираясь на эпический размах и амбиции первого, второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» погружает даже самых любимых и уязвимых персонажей в растущую волну тьмы и заставляет каждого найти свое место в мире, который все больше и больше меняется на грани бедствия. Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и харфуты… по мере того, как дружба становится напряженной, а королевства начинают распадаться, силы доброй воли борются все храбрее, чтобы удержать то, что для них важнее всего… друг друга».

На Comic-Con Сценарист и создатель сериала Патрик Маккей предположил, что известный поклонникам Толкина эльф Глорфиндель может появиться в сериале, вместе с мужем Галадриэль, Келеборном.

Маккея спросили, есть ли у Глорфинделя «возможность существовать вне страниц Толкиена». Он сказал: «Ответ — да. 50 часов — это длинная история. Есть место для появления многих удивительных персонажей… Келеборна тоже!».

Большинство поклонников «Властелина колец» вспомнят Келеборна как мужа Галадриэль, который встречается с Братством в Лотлориене. В книгах Келеборн играет гораздо большую роль. Глорфиндель — высокий эльф, известный тем, что спас Фродо в «Братстве Кольца» после ранения Назгулом, одолжил хоббиту своего коня и вызвал силу реки, чтобы смыть преследователей. В фильме Джексона эти действия выполнила Арвен. Но роль Глорфинделя далеко выходит за рамки этого в книгах.

Напомним, второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» выйдет 29 августа на Amazon Prime.

Источники: YouTube, IGN

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