В сериале «Властелин колец» покажут женщину-энта — они считались утраченными в Третью эпоху

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Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» покажет много существ из мира Дж. Р. Р. Р. Толкина, а также, вероятно, раскроет тайны некоторых из них, — например, женщин-энтов (Entwives), потерянных на время событий романа «Властелин колец».

До начала Третьей эпохи женщины покинули энтов, чтобы основать сад к востоку от Фангорнского леса в том, что затем стало Коричневыми Землями. После окончания Второй эпохи они исчезли. Древень, известный по «Властелину колец», ходил их искать, но не нашел. Как энты-мужчины, они присматривали за растениями Средиземья, но отдавали предпочтение меньшим из них — маленьким деревьям, травам, фруктовым деревьям, цветам и овощам.

Толкин хотел оставить судьбу женщин-энтов в тайне, но в одном из писем он написал, что верит в то, что они были уничтожены Сауроном во время Войны Последнего Альянса. Хотя некоторые из них могли выжить, выжившие, вероятно, либо бежали на восток, либо попали в рабство для экономических и сельскохозяйственных целей.

На появление как минимум одной энтки намекает сценарист Патрик Маккей в журнале SFX. Он комментирует ранее обнародованную сцену из трейлера второго сезона с участием эльфа Арондира в исполнении Исмаэля Круза Кордовы. В номере журнала за 7 августа, который еще не вышел, Маккей рассказывает:

«В этом сезоне у нас есть невероятная серия с участием персонажа Арондира в середине сезона, где он собирается раскрыть тайну, которая приведет его к очень неожиданной встрече с парой энтов. Это пастухи леса, деревья, которые разговаривают и ходят. Энты — это то, что мы знаем в Средиземье, но мы никогда не видели пару энтов, включая женщину энта».

Уже известно, что новые серии покажут нескольких существ Средиземья, которых не было в предыдущих экранизациях. Это будут Умертвия (вихты), которые угрожали Фродо в начале его путешествия, а также тролли холмов, по крайней мере одного из которых показали на официальном скриншоте. Из легендарных персонажей зрители впервые увидят на экране Тома Бомбадила, одного из самых могущественных и таинственных обитателей Средиземья, а также старейшину эльфов Кирдана Корабела, который ранее присутствовал только в коротком эпизоде в конце «Возвращение короля» Питера Джексона.

Показ второго сезона «Властелин колец: Кольца власти» начнется 29 августа на Amazon Prime Video.

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Источники: GamesRadar, The Lord of the Rings Wiki

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