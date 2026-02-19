iPhone 17 Pro Max стал смартфоном, который чаще всего "сдавали" в trade-in: всего за несколько месяцев после запуска

tradfi
Новый флагманский смартфон Apple только недавно вышел на рынок, а уже возглавил рейтинги обмена. По данным платформы SellCell, iPhone 17 Pro Max стал самым популярным смартфоном на вторичном рынке среди топ-20 моделей — его доля достигает 11,5% всего через несколько месяцев после релиза.


SellCell проанализировала данные 40 независимых покупателей iPhone и тенденции вторичного рынка. Обычно в таких списках доминируют устройства, которыми пользовались годами. Поэтому стремительный рывок новинки выглядит нетипично. Среди 20 самых популярных моделей только один Android-смартфон — Samsung Galaxy S25 Ultra с долей 3,2% и 17-м местом. Остальные — iPhone разных поколений.

Несмотря на короткий жизненный цикл, iPhone 17 Pro Max демонстрирует более медленную амортизацию. За 145 дней с момента запуска версии в состоянии «как новый» потеряли около 25,4% стоимости. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max за аналогичный период подешевел примерно на 32,5%. Разница — более 7% или до $95 дополнительно сохраненной стоимости на одном устройстве. Именно это, вероятно, стимулирует раннюю перепродажу.

Флагман с вмятинами: почему iPhone 17 Pro Max может пострадать даже в чехле


Средняя цена перепродажи iPhone 17 Pro Max сейчас составляет около $967,50 при стартовой стоимости более $1200. То есть владелец может вернуть значительную часть затрат. При этом 76,5% сданных в трейд-ин устройств — разблокированы, а 23,5% — привязаны к оператору. Это свидетельствует, что продавцы сознательно выбирают момент для перепродажи, а не полагаются только на программы апгрейда от операторов.

Доля модели выросла с 5,1% в конце ноября до 11,5% в начале февраля — более чем вдвое за 12 недель. Смартфон поднялся с восьмого места на первое, причем рост происходил постепенно, без разового скачка. В целом топ-20 моделей формируют около 47% всех операций трейд-ина.

Ниже в списке расположились iPhone 15 Pro Max и iPhone 14 Pro Max — по 7,3% каждый. Четвертую позицию занимает iPhone 16 Pro Max с 7,2%. Наличие нескольких поколений в рейтинге указывает на стабильный спрос на вторичном рынке.

Исследование также отмечает, что 86% iPhone 17 Pro Max в трейд-ине находятся в состоянии «как новый» или «хороший» — то есть многие владельцы продают устройство вскоре после покупки. Причины разные: желание протестировать новинку без долгосрочных обязательств, оценить изменения в дизайне и функциях iOS или высвободить средства. В условиях, когда флагманы стоят более $1000, смартфон все чаще воспринимают как краткосрочный актив.

Отраслевые исследования подтверждают, что iPhone обычно сохраняют 60-70% стоимости за год, тогда как модели Samsung — 50-60%. Именно разница в темпах обесценивания объясняет доминирование Apple в рейтингах обмена.

https://itc.ua/articles/obzor-iphone-17-pro-max-dejstvytelno-ultymatyvnyj-flagman/

Источник: sellcell, androidheadlines

