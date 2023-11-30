Новости Игры 30.11.2023 в 12:40 comment views icon

Видео: ютюбер создал «PS5 Slim», не удовлетворившись уменьшением размеров на 30% в новой ревизии PlayStation 5

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Видео: ютюбер создал «PS5 Slim», не удовлетворившись уменьшением размеров на 30% в новой ревизии PlayStation 5

Автор YouTube-канала Not From Concentrate сумел поместить компоненты игровой консоли PlayStation 5 в значительно меньший корпус. Он не удовлетворился результатом работы Sony, которая уменьшила корпус новой ревизии своей консоли на 30% и пошел дальше, назвав свое изделие Tiny PS5.

Как постройнела PS5 — наглядное сравнение размеров новой и старой консолей Sony

Пусть стилистика продукта Sony и не выдержана, у этого произведения инженерного искусства также есть привод для отключаемых дисков. Правда, не в одном корпусе, а как отдельный элемент.

Корпус был напечатан на 3D-принтере под размер материнской платы PS5 первой ревизии (большей по размеру). А некоторые части были выточены из металла. Внутренний объем «PS5 Slim» – 3,3 литра, это более чем на 60% меньше, чем у оригинальной версии (10,5 литров). Для этого пришлось просмотреть систему охлаждения и заменить огромный вентилятор на более компактный. Согласно заявлениям автора, температурный режим хуже не стал.

 

Вакансии

Delivery Manager (11/2023) PLANEKS

Team lead CSR ENG (Dedicated Team) #17 WOW 24-7.io

Junior Angular Developer Hygge Software

В кадре для сравнения стоит только старая ревизия PlayStation 5. Однако даже так – разница в размерах колоссальна, как и потенциал для выпуска модели под названием PlayStation 5 Slim в будущем. Если на это будет воля Sony.

Курс UI/UX для геймдеву.
під час навчання ви розробите проекти для портфоліо, що складається з 5 ключових аспектів UX/UI-дизайну, та отримаєш необхідні навички для професійного росту.
Більше про курс

Sony представила PlayStation 5 в более тонком корпусе за $449,99/$499,99 – консоль заменит предыдущие модели

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Посты
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Посты
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить