Видео: ютюбер создал «PS5 Slim», не удовлетворившись уменьшением размеров на 30% в новой ревизии PlayStation 5

Автор YouTube-канала Not From Concentrate сумел поместить компоненты игровой консоли PlayStation 5 в значительно меньший корпус. Он не удовлетворился результатом работы Sony, которая уменьшила корпус новой ревизии своей консоли на 30% и пошел дальше, назвав свое изделие Tiny PS5.

Пусть стилистика продукта Sony и не выдержана, у этого произведения инженерного искусства также есть привод для отключаемых дисков. Правда, не в одном корпусе, а как отдельный элемент.

Корпус был напечатан на 3D-принтере под размер материнской платы PS5 первой ревизии (большей по размеру). А некоторые части были выточены из металла. Внутренний объем «PS5 Slim» – 3,3 литра, это более чем на 60% меньше, чем у оригинальной версии (10,5 литров). Для этого пришлось просмотреть систему охлаждения и заменить огромный вентилятор на более компактный. Согласно заявлениям автора, температурный режим хуже не стал.

В кадре для сравнения стоит только старая ревизия PlayStation 5. Однако даже так – разница в размерах колоссальна, как и потенциал для выпуска модели под названием PlayStation 5 Slim в будущем. Если на это будет воля Sony.