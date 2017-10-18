Вышел релизный трейлер игры Wolfenstein II: The New Colossus

Компания Bethesda Softworks опубликовала новый трейлер игры Wolfenstein II: The New Colossus, приуроченный к её скорому релизу.

Напомним, события игры Wolfenstein II: The New Colossus разворачиваются в1961 году в Америке, захваченной безжалостными нацистами, которые всячески истребляют местное население. Бессменному агенту Бласковицу предстоит возглавить революцию против гнёта нацистов.

В этом ему помогут харизматичные братья и сёстры по оружию. Новый релизный трейлер демонстрирует разнообразных противников и не менее разнообразные способы их умерщвления при помощи различных типов оружия. Даже голыми руками главный герой запросто может расправиться с парочкой вооружённых врагов.

Официальный выход игры Wolfenstein II: The New Colossus запланирован на 27 октября. Заявлена поддержка платформ ПК, PS4 и Xbox One. Позже планируется добавить поддержку Nintendo Switch.